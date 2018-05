Umfrage - SPD sackt mit 16 Prozent auf neues Allzeittief

Die SPD ist in der Wählergunst einer Umfrage zufolge auf ein neues Allzeittief gesunken. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl in Deutschland, würden nur noch 16 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen, wie eine am Donnerstag veröffentlichte GMS-Umfrage ergab. Die SPD verliert damit einen Punkt gegenüber der Befragung im April.

Die Union käme auf 34 Prozent und die AfD auf 14 Prozent, womit beide Parteien einen Punkt zulegen. Die Grünen verharren bei 12 Prozent, die Linke verliert einen Punkt auf zehn Prozent und die FDP stagniert bei neun Prozent. GMS befragte zwischen dem 11. und 16. Mai rund 1.000 Bürger.