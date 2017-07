Die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek, kämpft mit internen Querelen und der Gefahr, im Dreikampf der großen Parteien zerrieben zu werden. Und doch bleibt sie Optimistin

Für die Grünen ist die Situation derzeit äußerst gefährlich", sagt die Meinungsforscherin Christina Matzka. Sie sieht die Partei in ihrer Hochrechnung für die Nationalratswahl bei sechs Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2013 hätte man sich damit glatt halbiert. Schuld daran ist freilich nicht nur der Grün-Abweichler Peter Pilz. "Er wird derzeit überbewertet. Ich traue ihm definitiv nicht den Einzug in den Nationalrat zu", sagt Matzka. "Aber er wird genug Stimmen bekommen, um den Grünen massiv zu schaden, bis zur Gefahr, den Wiedereinzug ins Parlament nicht mehr zu schaffen."

Die Frau, die diese Gefahr hintanhalten soll, versprüht noch immer Optimismus. Als Ulrike Lunacek, die Spitzenkandidatin der Grünen, zum Interviewtermin mit News kommt, strahlt sie sogar. Soeben hat sie mit Gabriela Moser telefoniert, und diese hat zugesagt, auf der grünen Liste zu bleiben und nicht ins Lager von Peter Pilz zu wechseln. "Ich bin froh, dass die Dinge jetzt klar sind. Jetzt geht es in den Wahlkampf", sagt sie zum Parteiaustritt ihres langjährigen Mitstreiters Pilz. "Es gibt Hinweise darauf, dass er schon lange mit einer eigenen Liste geliebäugelt hat. Er hat sich von den Grünen entfernt, etwa in der Menschenrechtspolitik, und wollte grüne Grundsätze nicht mehr mittragen."

Drama, Baby!

Freilich gab es nicht nur um Peter Pilz grünes Drama, auch in Kärnten und Tirol sorgte die Partei eher mit internen Streitereien als mit einem Wahlprogramm oder jenen Personen, die letztendlich auf den Wahllisten landeten, für Aufsehen. Warum, bitte sehr, ist gerade bei den Grünen immer alles so kompliziert? Und wie oft hat Ulrike Lunacek in den letzten Wochen herzhaft geflucht, wenn es um die neuesten Nachrichten aus ihrer Partei ging? "Schon ein paar Mal", sagt sie und lacht. Und sucht eine Erklärung für die grünen Turbulenzen: "Wir kommen alle aus Bewegungen, aus der Zivilgesellschaft, wir sind kritische Geister. Das Feuer lodert immer etwas bei uns. Aber wir sollten mehr nach außen tragen, was wir in Österreich ändern wollen." Sie selbst hätte alle Grüne, auch jene, die in den internen Vorwahlen durchgefallen sind, "natürlich gerne weiter gehabt. Wenn wir doppelt so viele Stimmen hätten, hätten wir alle Platz. Ich habe mich entschieden, bei dieser Wahl anzutreten, weil ich will, dass wir wachsen, weil wir sehr viele gute Leute haben. Auch gute neue Leute."

Doch auch ohne interne Streitereien wäre es für die Grünen wohl in diesem Wahlkampf schwierig geworden. Alles spitzt sich auf einen Zwei-bis Dreikampf zwischen Christian Kern, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache zu. Mit grünen Anliegen ist es schwierig, Schlagzeilen zu machen. "Manche glauben, die Umwelt sei kein Thema mehr", gibt Lunacek zu. Doch: "Das ist eigentlich ein Erfolg von uns Grünen. Vor zwanzig Jahren haben alle gesagt, wir seien Spinner, weil wir uns für gesundes Essen, saubere Luft und sauberes Wasser eingesetzt haben. Dass wir nun die Sicherheit haben, dass unsere Lebensgrundlagen gut sind, war unser Erfolg. Das würde es ohne uns Grüne nicht geben."

Grüne Erfolge

Lunacek reklamiert "wirkliche Erfolge in der Umweltpolitik" in jenen Bundesländern, in denen Grüne regieren und regierten, für ihre Partei. "40.000 grüne Jobs und eine Energiewende in Oberösterreich hätte es ohne uns nicht gegeben. Ebenso die günstigen Öffi -Tickets in Tirol und Wien. Deswegen wählen Leute auch uns Grüne. Weil es Sinn macht. Das will ich in den Vordergrund stellen, nicht unsere Defizite. Wir haben viele gute Ideen."

Im laufenden Nationalratswahlkampf will sich Lunacek zum Beispiel das Thema Mieten vornehmen. "Da haben wir konkrete Vorschläge für Mietzinsobergrenzen, und vielleicht gelingt ja vor der Wahl noch dazu etwas im Parlament. Es geht nicht, dass Leute die Hälfte ihres Einkommens oder sogar mehr für das Wohnen ausgeben müssen. Da driften Menschen in die Armut ab." Bei jenem Thema, das den laufenden Wahlkampf wie kein anderes beherrscht, dem Umgang mit Flucht und Migration, setzt Lunacek auf "Vernunft, Pragmatismus und Menschlichkeit. Denn die gehört dazu, wenn es um Menschen geht. Extreme und Extrempositionen sind grundsätzlich unvernünftig und auch nicht möglich. Zu sagen, wir sperren die Grenzen zu, diese Meinung teile ich nicht. Aber ebenso wenig kann man sagen: Alle sollen kommen. Man muss die Migration managen und in ein geordnetes System bringen."

Und da steht für Lunacek an erster Stelle, die Fluchtursachen einzudämmen. Hier spricht die Europapolitikerin, wenn sie sagt, dass dafür zuerst die europäische Handelspolitik geändert werden müsse. "Europa liefert Paradeiser nach Ghana, macht die Landwirtschaft dort kaputt, gleichzeitig arbeiten irreguläre Migranten in Spanien auf den Feldern. Europäische Boote fischen das Meer vor Afrika leer. Wir Grüne haben im Europaparlament immer gegen diese Fischereiabkommen gestimmt. Denn damit hungern wir zuerst den Kontinent aus, und dann wundern wir uns, wenn die Menschen sagen, dort kann man nicht mehr leben." Oder, drittes Beispiel: "Ein Fluchtgrund ist Bürgerkrieg, aber EU-Länder liefern immer noch Waffen an kriegführende Länder. Das gehört dringend geändert."

"Sozial bedenklich"

Dass nun im Wahlkampf finanzielle Unterstützung von Asylwerbern mit der finanziell prekären Lage von Alleinerzieherinnen gegengerechnet wird, hält Lunacek für eine gefährliche Spaltung der Gesellschaft. "Ich stehe für Zusammenhalt. Sebastian Kurz macht das Gegenteil. Er spaltet die Gesellschaft, wie es Strache macht, mit einem freundlicheren Gesicht. Das ist keine neue ÖVP, sondern eine uralte. Wenn man Neid fördert, fördert man Konflikte. Das tut unserer Gesellschaft nicht gut und ist sozial sehr bedenklich."

Die grüne Spitzenkandidatin rechnet mit einer schwarz-blauen Koalition nach der Wahl. "Ich halte das für Österreich und in der EU für gefährlich. Ich wünsche mir ein Österreich, das aktiv an einer besseren EU weiterarbeitet und nicht nur sagt, das mit der EU geht nicht. 'Geht nicht' gibt es nicht für mich." Eine schwarz-blaue Koalition würde innerhalb der Union unter Beobachtung stehen, doch Sanktionen wie bei der ersten Auflage von Schwarz-Blau im Jahr 2000 würde es keine geben, erklärt die Europaexpertin. "Es wird ja auch in anderen Ländern rechte Politik gemacht. Von der Kommission wird dann darauf geschaut, ob in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Rechte von Minderheiten, Medienpluralität europäische Werte verletzt werden. Wenn das passiert, leitet die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren ein." Im schlimmsten Fall könne man einzelnen Ländern ihr Stimmrecht im Rat entziehen. "Aber das passiert nie."

Eine schwarz-blaue Mehrheit würde jedenfalls ein Thema innenpolitisch in weite Ferne rücken, für das sich die Grünen starkmachen: die Ehe für alle. Lunacek fordert Kurz auf, die Abstimmung darüber in der ÖVP freizugeben. Würde er das tun, könnten die Grünen noch vor der Wahl eine Sondersitzung des Nationalrats dazu einberufen. Lunacek: "Ich sehe noch nicht schwarz." Ein Glaubenssatz von ihr, der auch für den grünen Wahlkampf gilt.