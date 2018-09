Ukrainischer Präsident Poroschenko empfängt Kurz in Kiew

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko empfängt heute (Dienstag) Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Kurz will in Kiew die "guten bilateralen Beziehungen weiter vertiefen", wie er im Vorfeld sagte. Laut dem ukrainischen Botschafter Olexander Scherba hat die Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl, an der auch Kreml-Chef Wladimir Putin teilnahm, dem Ansehen Österreichs "sehr geschadet".

Im Gespräch mit Poroschenko soll es laut Bundeskanzleramt außer um die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und der Ukraine auch um den österreichische EU-Vorsitz sowie die innenpolitische Situation in der Ukraine mit besonderem Fokus auf den Konflikt im Osten des Landes gehen. Kurz wird außerdem den Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, treffen.