Ukraine: Land der Helden

Die Mutter, ihr Sohn im Teenageralter und ihre Tochter in dicke Jacken gepackt liegen neben ihrem neongelben Katzenkorb und dem kleinen silbernen Trolley auf dem Asphalt. Sie starben vor den Augen zahlreicher internationaler Medien. Eine amerikanische Fotojournalistin hat ihre letzten Momente und ihren Tod dokumentiert. Es gibt so gut wie keine Zweifel, warum und wie sie gestorben sind. Auf der Flucht aus der Stadt Irpin, einem Vorort im Nordwesten der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wurden sie am Sonntag in den Morgenstunden bei einem Artillerieangriff der russischen Armee getötet.

Tausende hatten an diesem Tag mit dem Mut völliger Verzweiflung versucht, aus der schwer umkämpften Stadt Irpin zu flüchten. Ein Angriff auf den Bahnhof hatte am Samstag die Hoffnung auf die Flucht per Zug zermalmt. So wälzte sich ein Tross von Menschen zu Fuß über Schutt, durch Matsch, über die letzten Betonpfeiler einer zerstörten Brücke in Richtung Süden. Alte und Schwache wurden in Scheibtruhen mitgezerrt. Panzer rollten durch die Straßen, schossen auf Wohngebäude. Erst nach tagelangen Verhandlungen war eine geordnete Evakuierung möglich. Jene, die sich bis Kiew retten konnten, fanden eine Geisterstadt vor. Die Angst vor den anrückenden russischen Truppen, die in einer 40 Kilometer langen Kolonne von Militärfahrzeugen schon seit Tagen darauf warteten, die Hauptstadt der Ukraine einzunehmen, schnürte der Millionenstadt den Atem ab.

"Es ist Mord!"

Präsident Wolodymyr Selenskyj packte den Zorn der Menschen in eine Video Ansprache: "Es ist Mord. Eiskalter Mord. Diese Menschen haben nichts getan, nur versucht, vor den Kämpfen zu fliehen." Er sprach von den Toten von Irpin, doch er meinte den Angriffskrieg als Ganzes. "Wir werden das nicht vergessen, nicht verzeihen. Ich schwöre, jeden zu bestrafen, der für diese Gräueltaten verantwortlich ist."

© IMAGO/Xinhua Frauen und Kinder konnten nach tagelangen Verhandlungen über einen humanitären Korridor aus Irpin flüchten. Die Männer bleiben in der Stadt und kämpfen weiter für die Ukraine

In allen Gebieten der Ukraine, die derzeit von Kämpfen erschüttert werden, rückt die Zivilbevölkerung geradezu gnadenlos ins Visier. Selbst Kinder, die in einer Krebsklinik um ihr Überleben kämpften, konnten erst nach tagelangen Bemühungen evakuiert werden. Versuche, sichere Korridore für Flüchtende zu etablieren, scheiterten von den Vorstädten Kiews bis in den Osten des Landes.

Am Samstag und am Sonntag etwa hätten 200.000 Menschen aus der Hafenstadt Mariupol die Hälfte der Bevölkerung evakuiert werden sollen. Doch die "grünen Routen" kamen unter Beschuss, weil es nicht möglich war, zwischen beiden Seiten einen verlässlichen Pakt zu schmieden, wie Mitarbeiter des Internationalen Roten Kreuzes berichteten. Laut dem Direktor der Operation, Dominik Stillhart, haben Rotkreuz Mitarbeiter, die versucht hatten, am Samstag über diese Evakuierungsroute Mariupol zu verlassen, "rasch festgestellt, dass die Straße vermint ist".

Nur noch das Licht der Smartphones

Unterdessen spitzte sich die humanitäre Lage in weiten Teilen der Ukraine zu, besonders in Mariupol, das ab dem 2. März ständigem Bombardement ausgesetzt war. Nachts erreichen Temperaturen hier den Gefrierpunkt, doch sämtliche Heizungen sind ausgefallen, auch die Wasser und Stromversorgung. Die Spitäler brechen unter der Last der vielen Verwundeten zusammen. Eine russische Bombe traf am Sonntag den letzten funktionierenden Funkturm für das Mobilnetz. Dies führt auch dazu, dass die Koordination von Rettungsfahrzeugen nicht mehr funktioniert. Neugeborene werden sofort in Bunker gebracht, wo sich jeder, der irgendwie kann, vor den Angriffswellen rettet. Hier muss das medizinische Personal die Notversorgung von Wunden mit der Beleuchtung ihrer Smartphones durchführen. "Wir sind nicht einmal in der Lage, unsere Toten zu bergen, die Opfer zu zählen", schildert Serhiy Orlov, der stellvertretende Bürgermeister, die Tragödie von Mariupol.

Doch selbst wenn es freies Geleit für eine Flucht gäbe, reichen weder der Treibstoff noch die Kapazität der Fahrzeuge aus. So wurde der Bahnhof von Charkiw zu Beginn der Woche regelrecht überrannt. Ein Heer von Menschen versuchte, in einen Zug zu gelangen, um zu fliehen: Auch diese zweitgrößte Stadt der Ukraine, dicht an der Grenze zu Russland gelegen, liegt in Trümmern. Laut der Nothilfeorganisation der Vereinten Nationen (UN OCHA), sind mittlerweile knapp sieben Millionen im Land vertrieben. Zwei Millionen Menschen haben die Ukraine nach den ersten Kriegstagen verlassen. 18 Millionen Menschen sind derzeit direkt von den Kampfhandlungen und ihren Folgen betroffen, zwölf Millionen davon brauchen humanitäre Hilfe, für die Hälfte davon ist die Lage kritisch, so wenig an Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung steht ihnen zur Verfügung Statistiken, die sich wie der Rohentwurf einer Apokalypse lesen.

© IMAGO/Xinhua Wer noch in Charkiw ausharrt, muss vor dem Beschuss durch die russischen Truppen in Bunker fliehen. Die Strom-und Wasserversorgung ist zerstört, Lebensmittel werden knapp

Klare Kriegsverbrechen

Angriffe auf die Bevölkerung sind ein klarer Bruch des Internationalen Rechts, ein Kriegsverbrechen. Doch wie in Syrien, wo die russische Luftwaffe auf Geheiß Wladimir Putins seit 2015 den syrischen Machthaber Baschar al Assad unterstützt, wird in der Ukraine die zivile Infrastruktur schonungslos attackiert: Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO sind seit dem Kriegsbeginn bereits 16 Krankenhäuser angegriffen worden, dazu zählen ein Kinderkrankenhaus in Kiew und eine Entbindungsstation.

Eiserner Widerstand

Unbändiger Zorn hat sich verankert und eiserner Widerstandsgeist. Selbst wenn es der russischen Führung gelingen wird, das Land militärisch einzunehmen, bleibt unklar, wie es ihr gelingen soll, die Kontrolle über Millionen von Menschen zu bekommen. Liubov Tsybulska, ehemalige Kommunikationsberaterin der ukrainischen Militärführung und Expertin für hybride Kriegsführung, stellt die zentrale Frage: "Wie genau stellen sie sich vor, dass sie jemals dieses Land besetzen könnten?" Als Beweis für den Kampfgeist der Menschen veröffentlicht sie die Geschichte eine Ukrainerin, die aus ihrer Wohnung in einem Hochhaus Kiews eine russische Drohne mit einem Glas eingelegter Tomaten "liquidierte".

Seit Jahresbeginn wurde flankierend zur ukrainischen Armee ein Freiwilligen Heer namens "Territoriale Verteidigungskräfte" gebildet. Mittlerweile haben sich diesem 100.000 Männer und auch zahlreiche Frauen angeschlossen. Lehrerinnen, Universitätsprofessorinnen, aber auch Politikerinnen wie die 36 jährige Parlamentsabgeordnete Kira Rudik: "Ich hätte für heute geplant, Tulpen in meinem Garten anzupflanzen. Stattdessen habe ich ein Gewehr in der Hand und bereite mich auf den Angriff auf Kiew vor", verkündete sie bereits am ersten Kriegstag.

Über Twitter zeigt sie nun laufend neue Fotos: von ihrem Schreibtisch, wo die automatische Waffe neben dem Laptop liegt, oder Selfies, die sie mit Bluse und schwarzer Leggins in ihrem Wohnzimmer mit einem automatischen Gewehr in Händen zeigen. "Das ist meine Stadt, mein Land, mein Boden: Jetzt kämpfe ich: Um die Blumen kann ich mich nächste Woche kümmern", schreibt sie.

Lange Schlangen bilden sich derzeit bei den Büros, die neues Personal für die Freiwilligenarmee aufnehmen. Bis zu 25.000 automatische Waffen wurden bereits wenige Stunden nach dem Beginn der Angriffe an die Bewohner der Stadt verteilt. Seit Monaten wurden Menschen in den städtischen Regionen für den Kriegsfall vorsorglich rekrutiert und Waffendepots angelegt. In 25 regionale Einheiten unterteilt bilden diese Verteidigungskräfte eine Struktur für breiten Widerstand. Es werden Freiwillige zum Befüllen von Sandsäcken abkommandiert, für die Errichtung von Straßenblockaden. Auch eine Drohneneinheit wurde gegründet, nachdem das Verteidigungsministerium dazu aufgerufen hatte, dass jede noch so winzige Spielzeugdrohne abgegeben werden soll oder sich ihre Besitzer instruieren lassen, wie sie diese als Waffenbedienen könnten.

"Partys mit Molotowcocktails"

Gebrauchte Flaschen werden zu Tausenden in Minisprengsätze umfunktioniert: "Wir feiern unsere Partys derzeit mit Molotowcocktails", lautet der zynische Kommentar einer jungen Frau in Kiew zu Kriegsbeginn. Tausende solcher Minisprengsätze werden derzeit vor allem in der Stadt Lemberg im Westen des Landes befüllt. Gleichzeitig verteilt die Armee Skizzen, wo und wie sie am besten gegen Panzer eingesetzt werden können.

© imago images/UPI Photo Zivilisten üben den Umgang mit Molotowcocktails. Freiwillige Helferinnen und Helfer auch außerhalb der derzeit umkämpften Gebiete stellen derzeit Tausende dieser Sprengsätze her.

Mit diesem breiten Widerstand wurde eine weitere der schärfsten Waffen gezückt: Humor. Eine zentrale Rolle spielen dabei soziale Medien, in denen die gefürchtete russische Armee zur Realsatire entzerrt wird: etwa mit einer breit geteilten Aufnahme eines Trupps bis an die Zähne bewaffneter russischer Soldaten, die beim Versuch, ein Hochhaus zu besetzen, im Lift feststeckten und deren Panikvon einer Überwachungskamera gefilmt worden ist.

Vor allem der "Traktor" Krieg hat es zum viralen Hit geschafft. Wieder und wieder tauchten Aufnahmen auf, wie ukrainische Traktoren havarierte russische Panzer abschleppen. Schier unfassbaren Mut legen aber jene Menschen an den Tag, die sich mit bloßen Händen Panzern in den Weg stellen, um sie zu stoppen. Mit Leibeskräften versuchten die Bewohner der Stadt Enerhodar, die vor dem AKW Zaporzhzia liegt, russische Streitkräfte daran zu hindern, ihre Stadt, vor allem aber die nukleare Anlage zu erobern.

Krieg der Bilder

Solche Aufnahmen, Millionen Male im Internet geteilt, lassen das Heldenepos eines Landes entstehen, mit Präsident Selenskyj in der zentralen Rolle. Diametral entgegengesetzt sind die Bilder, die von der russischen Seite überliefert werden. Demoralisierte Soldaten, die mit den eigenen Mobiltelefonen Nachschub organisieren müssen. Nicht immer lässt sich der Wahrheitsgehalt der heroischen Taten der zum Kampf entschlossenen Zivilbevölkerung überprüfen. Dies gilt auch für die ukrainischen Angaben zu den russischen Verlusten. 11.000 russische Soldaten sollen umgekommen, bis zu 24 Jets und Helikopter getroffen worden sein, Tausende Panzer und Militärfahrzeuge zerstört.

Trotzdem räumt der ukrainische Präsident Selenskyj ein, die Lufthoheit verloren zu haben. Doch er weiß, er hat wenigstens eine wichtige Schlacht gewonnen: den Medien Krieg. Und diesen Sieg zelebrierte Selenskyj genüsslich in einer Videobotschaft am Dienstag: "Was Präsident Putin tun muss, ist, einen Dialog zu beginnen statt weiter in einer Informationsblase ohne Sauerstoff zu leben."

Die ukrainische Führung schafft es, sich nicht nur im Informationskrieg zu bewähren, sondern auch auf dem Boden mehr Widerstand zu bieten, als erwartet wurde. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" ließ der frühere Oberbefehlshaber der US Landstreitkräfte für Europa, Generalleutnant a. D. Frederick Ben Hodges, mit der Prognose aufhorchen: "Ich bin überzeugt, dass die Ukraine fähig ist, den Krieg zu gewinnen auch wenn es sehr viele Opfer fordern wird." Die ukrainische Armee würde schneller als ihr russischer Widersacher ihre Lernfähigkeit im Laufe des Krieges beweisen. Und darauf komme es an, denn es laufe in einem Krieg nie nach Plan. Auch der Generalstabschef der US Armee, General Mark Milley, lobte die ukrainische Armee bei einem Pressegespräch vergangenes Wochenende: "Die außergewöhnlich ausgefeilte Taktik der Militärführung, die russischen Truppen mit mobilen Kampfeinheiten immer wieder unter Druck zu setzen, ist äußerst effizient."

Eine große Armee

Der Applaus seitens der USA ist nicht unvoreingenommen. Immerhin wurde die ukrainische Armee seit 2014 mit Waffenlieferungen in der Höhe von drei Milliarden US Dollar unterstützt. 27.000 Eliteoffiziere von den USA trainiert. Dazu kommt, dass die Armee der Ukraine angesichts des schon Jahre andauernden Konflikt in der Region Donbass über viel Kampferfahrung verfügt, und sie ist mit 170.000 aktiven Soldaten und einer Reservearmee von weiteren 100.000 Mann eine der größten Europas. Doch es ist vor allem eine ausgeklügelte Taktik, das Sprengen von Brücken, um Nachschubwege zu blockieren, die Mobilisierung eines weiteren Heeres an kampfbereiten Zivilisten und Zivilistinnen, die das Bild eines unverdrossenen Landes der Heldinnen und Helden zeichnet.