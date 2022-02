Wie erkläre ich meinem Kind den Kriegsausbruch in der Ukraine?

Die Bilder und Berichte über den Kriegsausbruch in der Ukraine lösen auch bei Kindern und Jugendlichen starke Gefühle aus. "Diese Bilder können Angst machen und es ist wichtig, dass wir Kinder damit nicht alleine lassen", betonte Corinna Harles, psychologische Leitung der Rat auf Draht Elternseite von SOS Kinderdorf. Es sei wichtig, mit dem Nachwuchs ehrlich und altersentsprechend darüber zu reden.

Aussprechen statt verschweigen

Kinder spüren sehr genau, wenn ihren Eltern etwas nahe geht und etwas passiert ist: "Versuchen Sie in so einem Fall nicht, die Geschehnisse vor dem Nachwuchs zu verheimlichen. Die Unsicherheit erzeugt nur noch mehr Angst", empfahl Harles.

Für Kinder unter zehn Jahre seien Bilder in Nachrichten und Zeitungen generell nicht geeignet, "da sie von ihnen noch nicht verstanden, eingeordnet und verarbeitet werden können". Harles verwies auf spezielle Kinder-Nachrichten. Kinder haben oft andere Ängste und Gedanken als Erwachsene: "Fragen Sie nach, wie es Ihrem Nachwuchs im Speziellen damit geht bzw. was er wissen möchte", riet die Expertin. Mit Kinder-Suchmaschinen kann gemeinsam nach kindgerechten Antworten gesucht werden.

Gemeinsam Nachrichten konsumieren

Auch Jugendliche sind von derartigen Ereignissen sehr betroffen. "Schauen Sie die Berichterstattung gemeinsam, zeigen Sie ehrlich Ihre Gefühle und tauschen Sie sich aus", so die Expertin an die Eltern gerichtet. Es ist nicht auszuschließen, dass unter Jugendlichen auch schockierende Bilder und Videos über WhatsApp und Social Media geteilt werden: "Regen Sie an, sie sich gar nicht erst anzusehen und nicht weiterzuleiten. Sie sollen nicht auch noch anderen Angst machen!" Immer wieder tauchen in den sozialen Medien Falschmeldungen auf. Mimikama bietet ein Online-Tool, das das Prüfen solcher Nachrichten einfacher macht.

Es sei wichtig und gut, sich über die Lage zu informieren. Es sollten allerdings Nachrichtenpausen eingelegt werden. Hier finden Eltern hilfreiche Tipps: https://elternseite.at.

Für belastete Kinder und Jugendliche steht Rat auf Draht unter der Notrufnummer 147 rund um die Uhr, kostenlos und anonym zur Verfügung