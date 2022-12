Ukraine - Kreml: "Entmilitarisierung" der Ukraine läuft

Zehn Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges mit Zehntausenden Toten und immensem Leid für die Zivilbevölkerung hat der Kreml trotz schwerer Rückschläge von Fortschritten bei der "Entmilitarisierung" der Ukraine gesprochen. "Man kann feststellen, dass es hier ein wesentliches Vorankommen auf dem Weg der Entmilitarisierung gibt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Russland bombardiert seit Oktober allerdings vor allem zivile Infrastruktur und Millionen Ukrainer sind deshalb dem Winter ohne Heizung, Strom und Wasser ausgesetzt. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk forderte Deutschland unterdessen erneut auf, Kiew Kampf- und Schützenpanzer zu liefern. Er wünsche sich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), "dass er endlich die Zurückhaltung zum Beispiel beim Kampfpanzer Leopard und beim Schützenpanzer Marder überdenkt", sagte der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wenn die Bundesregierung keinen Alleingang bei der Lieferung will, dann könnte Deutschland dabei eine Führungsrolle auf dem Kontinent verfolgen, eine europäische Panzerallianz schmieden."

Die USA wollen als Teil eines neuen Militärhilfe-Pakets in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar (1,74 Mrd. Euro) ein Patriot-Luftabwehrsystem in die Ukraine schicken, auch neue Munition wurde versprochen. "Ich kehre aus Washington zurück mit guten Ergebnissen", sagte der ukrainische Präsident nach seiner US-Reise in seiner täglichen Videoansprache am Donnerstag. Mit den Patriot-Flugabwehrwaffen könnten nunmehr Staat und Volk gleichermaßen geschützt werden, unterstrich Selenskyj.

Russlands Präsident Wladimir Putin sagte zur angekündigten Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems der USA an die Ukraine, diese Waffen seien veraltet und nicht so gut wie die russische S-300. Russland könne die Flugabwehr überwinden. "Es findet sich immer ein Gegengift", sagte er. Russland werde die Patriots "knacken", kündigte Putin an. Russland zerstört bei seinem Versuch, die Ukraine zu unterwerfen, seit Oktober mit Raketen- und Drohnenangriffen vor allem gezielt zivile Infrastruktur.

Nach Angaben der US-Regierung sind in der Ukraine mittlerweile Zehntausende Söldner der russischen "Wagner"-Kampfgruppe stationiert. Man schätze, dass dort derzeit 50.000 Söldner im Einsatz seien, darunter 40.000 ehemalige Strafgefangene, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby. Allein in den vergangenen Wochen seien etwa 1.000 "Wagner"-Kämpfer bei Gefechten getötet worden. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin drehe Menschen in der Ukraine "buchstäblich durch den Fleischwolf", sagte Kirby. Er nehme keine Rücksicht auf Menschenleben, schon gar nicht auf ukrainische. Kirby gab außerdem an, dass Nordkorea "Wagner" Waffen liefere.

Russische Pläne zur Vergrößerung der Armee dürften nach Ansicht britischer Militärexperten eine große Herausforderung darstellen. Die Pläne, die Putin vorgelegt wurden, sehen demnach vor, die Armee um 30 Prozent auf 1,5 Millionen Soldaten zu vergrößern. "Es bleibt unklar, wie Russland die Rekruten finden wird, um eine solche Vergrößerung zu erreichen in einer Zeit, wenn seine Streitkräfte unter nie da gewesenem Druck sind in der Ukraine", so die Mitteilung der Briten.

Die Niederlande wollen im Jahr 2023 zusätzliche 2,5 Mrd. Euro für die Unterstützung Kiews im Ukraine-Krieg aufwenden. Den Haag erwarte, dass diese Summe notwendig sein werde, um militärische Hilfe zur Verfügung stellen, wesentliche Reparatur- und Wiederaufbautätigkeiten vor allem im Bereich Infrastruktur zu unterstützen und einen finanziellen Beitrag zu den Bemühungen zur Strafverfolgung zu leisten, hieß es am Freitag auf der Webseite der niederländischen Regierung.

Auch Estland wird der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland leisten. Die Regierung des baltischen EU- und NATO-Staates beschloss am Donnerstag die Lieferung von Drohnen, persönlicher Schutzausrüstung und Winteruniformen an das angegriffene Land. "Die Ukraine braucht weiterhin unsere Hilfe und Unterstützung, um sich der russischen Aggression entgegenzustellen", sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

In Litauen haben unterdessen die ersten Mechaniker der ukrainischen Armee ihre Schulung zur Reparatur und Wartung der Panzerhaubitze 2000 abgeschlossen. Die Ukrainer hätten gelernt, wie Motoren und Fahrgestelle der Haubitzen gewartet werden, berichtete die Agentur BNS. "Das Ziel ist es, Truppen auszubilden, um Probleme zu erkennen und sie auf dem Schlachtfeld in Echtzeit zu beheben", sagte Major Zilvinas Cerskus. Deutschland und die Niederlande hatten der Ukraine ein gutes Dutzend Panzerhaubitzen 2000 übergeben.