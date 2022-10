Bisher sollen 66.650 russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine gefallen sein. Das berichtete der ukrainische Generalstab am Donnerstag in Kiew. Demnach seien alleine in den vergangenen 24 Stunden 370 russische Soldaten getötet worden. Seit Beginn des Krieges hätte die ukrainische Armee außerdem 2.567 Panzer sowie 5.255 gepanzerte Fahrzeuge der russischen Besatzer zerstört. Auch 269 Flugzeuge sowie 243 Helikopter der Russen habe man abschießen können.