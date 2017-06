Am Wahltag in Großbritannien hat der Labour-Vorsitzende und Oppositionsführer Jeremy Corbyn seine Stimme in seinem Londoner Wahlkreis Islington North abgegeben. "Es ist ein Tag für unsere Demokratie. Ich habe gerade gewählt. Ich bin sehr stolz auf unseren Wahlkampf", sagte Corbyn danach Reportern vor dem Wahllokal.

Mit der vorgezogenen Wahl des Unterhauses am Donnerstag wollte sich die konservative Premierministerin Theresa May Rückendeckung für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern. Corbyns Labour Party holte in den vergangenen Wochen in den Umfragen allerdings kräftig auf.