Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May hat bei der britischen Unterhauswahl am Donnerstag ihre bisherige knappe absolute Mehrheit verloren. Dies ist am Freitag in der Früh nach Auszählung von 633 Wahlkreisen festgestanden. Während Mays Konservativen noch 18 Mandate auf die absolute Mehrheit fehlten, waren nur noch 17 Wahlkreise auszuzählen. Die Premiereministerin hat für 11.00 Uhr eine Erklärung angekündigt, Beobachter rechnen mit einem Rücktritt.

Laut Insiderinformationen des britischen Radiosenders "LBC" soll Theresa May allerdings nicht ihren Rücktritt verkünden. Eine Quelle teilte dem Sender mit, dass die Premierministerin stattdessen versuchen werde, eine Koalition mit der protestantischen "Democratic Unionist Party" (DUP) eingehen will. Die Partei ist bei den Parlamentswahlen in Nordirland mit 28 Sitzen zur stärksten Kraft gewählt worden - vor der katholisch-republikanischen Partei "Sinn Fein".

Mit dem Wahlausgang steht Großbritannien kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen eine komplizierte Regierungsbildung bevor - entweder gibt es eine Minderheitsregierung, eine Koalition oder gar eine weitere Neuwahl. Für eine absolute Mehrheit sind 326 Sitze im Unterhaus erforderlich. Die Konservativen lagen am Freitag gegen 6.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MESZ) bei 308 Sitzen, die oppositionelle Labour Party bei 258, die Schottische Nationalpartei (SNP) bei 34 und die Liberaldemokraten bei 12 Sitzen.

Das Wahlergebnis im Überblick (Stand: 9.21 Uhr Ortszeit)

Rücktrittsforderungen

May hatte die vorgezogene Wahl mit dem Ziel ausgerufen, die Regierungsmehrheit ihrer Partei im Unterhaus zu vergrößern und sich mehr Rückhalt für die Verhandlungen über den EU-Austritt zu schaffen. Ihr Herausforderer Jeremy Corbyn, dessen oppositionelle Labour-Partei stark zulegen konnte, forderte die Regierungschefin noch in der Nacht zum Rücktritt auf. Sie habe Stimmen, Sitze und Vertrauen verloren, sagte er. Das sei genug, um "zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert." Die Labour-Partei hat außerdem verkündet, die Regierung stellen zu wollen. "Wir sind bereit, diesem Land zu dienen", sagte Corbyn. Eine eigene Mehrheit haben die britischen Sozialdemokraten nicht. Koalitionen mit anderen Parteien lehnen sie ab.

May erklärte hingegen, Großbritannien brauche "eine Phase der Stabilität". Sollten sich die Prognosen bestätigten, sei es Aufgabe der Tories, "sicherzustellen, dass wir diese Phase der Stabilität haben".

Auch Brexit-Befürworter und britische Politiker Nigel Farage hat sich für einen Rücktritt von May ausgesprochen. Sie habe den Test nicht bestanden und müsse nun abdanken.

Der Vorsitzenden der deutsch-britischen Parlamentariergruppe im deutschen Bundestag, Stephan Mayer, spricht im Interview mit "NDR Info" von einem Erdrutsch. "Das bedeutet für Großbritannien eine Zeit der Instabilität, weil sich keine klare Regierung herausbilden wird", sagte er. Für ihn läuft nach einer "derart desaströsen Niederlage" alles auf einen Rücktritt von May hinaus: "Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich May über lange Zeit hinweg als Parteivorsitzende der Konservativen und als Premierministerin halten können wird."

Wie es jetzt weitergeht

Premierministerin Theresa May (oder auch ein möglicher Nachfolger an der Spitze der Konservativen) muss für ihre Partei eine Mehrheit organisieren. Entweder über eine formale Koalition oder über einen "Deal" mit anderen Parteien, etwa der nordirischen DUP, die eine konservativ geführte Minderheitsregierung unterstützen würden.

© imago/PA Images Relaxen kann derzeit nur die Premier-Katze Larry in der Downing Street

Die Zusammenarbeit von Tories und DUP gilt aktuell als wahrscheinlichste Option. Rein rechnerisch braucht eine Regierung mindestens 326 der 650 Sitze im Parlament. In der Praxis sieht das aber anders aus. Die nordirisch-republikanische Sinn Fein hat sieben Sitze gewonnen, schickt jedoch traditionell keine Abgeordneten nach London. Also reichen schon weniger Mandate als die genaue Hälfte der Sitze für eine "Arbeits-Mehrheit" aus. Eine Möglichkeit wäre auch, für jede Abstimmung einzeln eine Mehrheit zu organisieren.

Wenn May keine Chance auf eine Regierung unter ihrer Führung sieht, geht sie zu Königin Elizabeth II. und reicht dort ihren Rücktritt ein. In diesem Fall dürfte die Queen Oppositionsführer Jeremy Corbyn auffordern, mit seiner Labour Party eine Regierungsbildung zu versuchen und ein Regierungsprogramm zu zimmern.

Welche Rolle spielt die Queen?

Die Queen mischt sich in all das übrigens nicht ein, sie ist politisch neutral. Egal, von wem es am Ende kommt: Das Regierungsprogramm liest die Königin als Staatsoberhaupt in der sogenannten Queen's Speech vor. Geplant ist das bisher für den 19. Juni. Es folgt eine rund fünf Tage dauernde Debatte darüber im Unterhaus. Dann wird abgestimmt - hierbei handelt es sich de facto um eine Vertrauenserklärung für die neue Regierung, also die Nagelprobe.



"Das ist eine Katastrophe für Theresa May"

"Das ist eine Katastrophe für Theresa May. Ihre Führung würde infrage gestellt werden und sie könnte zum Rücktritt gedrängt werden", sagte der Politikprofessor Iain Begg von Hochschule London School of Economics. Sein Kollege Tony Travers erklärte: "Das ist genau das Gegenteil dessen, was sie mit der Wahl erreichen wollte." Die Politologin Paula Surridge von der Bristol University sieht May ebenfalls geschwächt. Ein Rücktritt sei nicht auszuschließen.

Als May im April die Neuwahl ausgerufen hatte, galt noch ein überragender Sieg mit einem Zugewinn von 100 Sitzen für die Tories als wahrscheinlich. Fehler im Wahlkampf und die Sicherheitsdebatte nach den Terroranschlägen in London und Manchester hatten die Premierministerin aber in Bedrängnis gebracht.

Termin für Brexit-Gespräche wackelt

Nach dem unklaren Ausgang der britischen Unterhauswahl wackelt nach Einschätzung der EU-Kommission der Termin für den Start der Brexit-Gespräche. Es sei nicht sicher, ob die Gespräche wie geplant am 19. Juni beginnen können, sagte der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger am Freitag dem Deutschlandfunk. Der deutsche Christdemokrat erwartet nach der Wahl mehr Unsicherheit bei den Brexit-Verhandlungen. Bei einem schwachen britischen Verhandlungspartner bestehe das Risiko eines schlechten Ergebnisses, warnte Oettinger.

Experten schlagen in eine ähnliche Kerbe. BBC-Wirtschaftsjournalist Kamal Ahmed prophezeit auf Twitter, dass die Chancen für ein Scheitern eines Brexit-Deals nun wesentlich höher sind.

Auch der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok sagte, er befürchte negative Auswirkungen auf die Brexit-Verhandlungen. "Dieses Ergebnis bedeutet, dass überhaupt keiner Kompromisse machen kann", sagte Brok in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Das wird für die Brexit-Verhandlungen sehr große Erschwernisse mitbringen." Dagegen sieht der ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas die Verhandlungsposition der britischen Regierung "natürlich" geschwächt. Das Ergebnis sei eine "Strafe für Mays Brexit-Lügenpolitik", teilte Karas in einer Aussendung mit.