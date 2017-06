Am Wahltag in Großbritannien hat die britische Premierministerin Theresa May ihre Stimme in ihrem Wahlkreis in Maidenhead westlich von London abgegeben. Mit der vorgezogenen Wahl des Unterhauses am Donnerstag wollte sich die Premierministerin Rückendeckung für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen sichern.

Umfragen zufolge ist der Vorsprung ihrer Konservativen Partei auf die größte bisherige Oppositionspartei Labour zuletzt deutlich geschrumpft. Den Tories könnten demnach sogar Verluste drohen.