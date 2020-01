Prinzessin Diana war während ihrer Ehe mit Prinz Charles einem Mann zugeneigt, der für sie "unwiderstehlich" war. Er hatte einen besonderen Blick für Lady Di.

Sie war eine der meistfotografierten Frauen der Welt - Prinzessin Diana. Ein Fotograf hat es der Prinzessin besonders angetan. Kent Gavin und Lady Di sollen durch die Kameralinse geflirtet haben, wird von mehreren Stellen in der Amazon Prime Doku "Royalty Up Close: The Photography of Kent Gavin" behauptet.

Gavin erzählte, dass eine Bindung zwischen den beiden bestand, weil sie gemeinsam scherzen konnten. Eine besondere Beziehung, die sich auch in den Porträts widerspiegelt. Die Journalistin Anne Robinson spricht in der Doku davon, dass es zwischen den beiden "klick" gemacht hätte - "Beide wussten, dass sie Teil eines Spiels waren - eines sehr wichtigen Spiels, aber eines Spiels."



"Die beiden flirteten. Er konnte das Beste aus Diana rausholen, er ermutigte sie. Diana fand ihn unwiderstehlich. Gavin gelangen diese herrlichen Bilder."

In der Dokumentation fasst der Fotograf zusammen, warum es zwischen den beiden so gut harmonierte - "Es gab viele Gründe, warum mich Diana mochte. Ich glaube, sie mochte meinen Cockney-Akzent und die Art und Weise, wie wir plänkelten. Zudem haben wir uns vertraut. Das ist Esszenziell, wenn man mit Mitgliedern der royalen Familie zusammenarbeitet."

Ein ehemaliger Kollege von Gavin geht einen Schritt weiter und sagt: "Sie waren wie zwei Liebende." Es sei wie eine langjährige Affäre gewesen - "nur halt über die Kameralinse."