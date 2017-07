Die niederländische Polizei hat eine Bande ausgehoben, die auf spektakuläre Weise Lastwagen überfallen haben soll. Von einem speziell dafür präparierten Auto aus sollen sie Lkw bei voller Fahrt auf der Autobahn aufgebrochen und Smartphones aus dem Laderaum geraubt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Fünf Rumänen wurden nach Angaben der Ermittler in einem Bungalowpark in Otterlo bei Apeldoorn festgenommen. Die Polizei stellte iPhones im Wert von gut einer halben Million Euro sicher.

Die Polizei hatte jahrelang gegen die Bande ermittelt. Sie soll für 17 Überfälle auf Lkw in Europa verantwortlich sein. Erst in der vergangenen Woche wurde aus einem Lkw in den Niederlanden eine Ladung iPhones geraubt. "Dies geschah nach der sogenannten rumänischen Methode: Diebstahl in voller Fahrt auf der Autobahn", teilte die Polizei danach mit.

Die Polizei beschrieb die spektakuläre Methode so: Aus einem direkt hinter dem Lkw fahrenden Auto klettert ein Täter aus dem Dach auf die Motorhaube und öffnet dann bei voller Fahrt die Tür zum Laderaum des Lkw. Dann wird die Fracht umgeladen. Die Ermittler stellten nun auch das mutmaßliche Tatfahrzeug mit präpariertem Dach sicher.