Nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Innsbrucker Innenstadt ist am Dienstag eine Alarmfahndung ausgelöst worden. Ersten Informationen der Polizei zufolge dürften vier Täter das Geschäftslokal überfallen haben.

Drei Verdächtige seien bereits festgenommen worden, hieß es. Einer der Täter war laut Polizei mit einer Pistole, ein weiterer mit einer Axt bewaffnet gewesen. Ein Security-Mitarbeiter des Juweliers habe die Situation sofort erkannt und zwei Schüsse in Richtung der Täter abgegeben. Die Männer flüchteten daraufhin.



Mit Pistole und Axt bewaffnet

Vier Täter haben am Dienstag gegen 10.00 Uhr den Juwelier in der Innsbrucker Innenstadt betreten. Einer von ihnen sei mit einer Pistole, ein weiterer mit einer Axt bewaffnet gewesen, sagte LKA-Chef Walter Pupp. Ein Security-Mitarbeiter des Juweliers habe die Situation sofort erkannt und zwei Schüsse in Richtung der Täter abgegeben. Die Männer flüchteten daraufhin, wobei der Security-Mitarbeiter und mehrere Passanten einen der Flüchtenden verfolgten und ihn am Sparkassenplatz schließlich stellten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Am Dienstag sind insgesamt drei Verdächtige festgenommen worden. Zwei wurden in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) in einem Taxi angehalten. Einer von ihnen wies eine Schussverletzung auf. Er dürfte vom Security-Mitarbeiter getroffen worden sein, meinte LKA-Chef Walter Pupp zur APA.