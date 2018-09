Reist man in neue Städte, tendiert man dazu, sich erst mal alle Sehenswürdigkeiten anzusehen. Doch oftmals sind diese nicht das, was man erwartet bzw. sind es meist nicht, was eine Stadt wirklich ausmacht. Und manches mal ist man auch wirklich enttäuscht. Darum kann man sich folgende Touristenattraktionen am besten gleich sparen, wie der Travelblog Far & Wide findet.