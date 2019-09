Ein Schiff mit über 30 Menschen an Bord ist vor der Küste Kaliforniens in Brand geraten. Wie der US-Nachrichtensender "CNN" berichtete, sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der US-Küstenwache waren über 30 Menschen auf dem brennenden Schiff gefangen. Mehrere Rettungsteams seien entsandt worden, berichtete die Küstenwache am Montag auf Facebook. Demnach war das rund 22 Meter lange Schiff in der Nähe der Insel Santa Cruz in Brand geraten, zunächst konnte nur ein Teil der Mannschaft gerettet werden.



Brand noch nicht unter Kontrolle

Fünf Insassen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handeln soll, seien gerettet worden, hieß es am Montag unter Berufung auf die Küstenwache. Ein Sprecher des Bezirks Ventury County sagte CNN, er befürchte zahlreiche Tote. Dies bestätigte der Chef der Küstenwache zunächst nicht. An Bord des Schiffes seien weitere 34 Passagiere gewesen, teilte der Sender unter Berufung auf Behörden im Bezirk Santa Barbara mit. Es werde befürchtet, dass viele von dem Feuer in der Nacht überrascht worden seien. Es bestehe aber die Hoffnung, dass einige Menschen an Land schwimmen konnten. Die Löscharbeiten dauerten an.