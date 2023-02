U2 kündigen Konzert-Serie in Las Vegas an

Die irische Rockband U2 hat am Rande des Super Bowls eine Reihe von Liveshows in einer neuen, kugelförmigen Multimedia-Halle in Las Vegas angekündigt. Erstmals tritt die Gruppe dann ohne eins ihrer Mitglieder auf: Der gesundheitlich angeschlagene Drummer und U2-Gründer Larry Mullen wird vom niederländischen Schlagzeuger Bram van den Berg vertreten.

Die Konzertreihe namens "U2:UV (Achtung Baby Live At The Sphere)" soll im September beginnen und die Halle MSG Sphere eröffnen, wie die Band in einem kurzen Film-Teaser beim NFL-Finale in Glendale (Arizona) ankündigte. U2 wollen dann an bis zu sechs Wochenenden auftreten.

Musikalisch und bühnentechnisch sollen die Shows an das Erfolgsalbum "Achtung Baby" sowie die dazugehörige Tour "Zoo TV" angelehnt werden. Sie seien "gigantischer als alles, was Las Vegas je zuvor gesehen hat", sagte Sänger Bono (62) in einem Radio-Interview mit dem irischen Sender RTÉ. Drummer Mullen (61) müsse in diesem Jahr operiert werden und wird deswegen nicht selbst spielen können.

Mit "Achtung Baby" hatte U2 Anfang der 1990er-Jahre eine kreative Kehrtwende eingeläutet und viele Fans der alten Hits zunächst irritiert, aber neue Anhänger dazu gewonnen. Das Album wurde mehr als 13 Millionen Mal verkauft. Zu den bekanntesten Songs gehören "One", "Mysterious Ways" und "The Fly".

Die Veranstaltungsarena MSG Sphere soll mit einer Höhe von 102,41 Metern und einer Breite von 157,28 Metern die größte kugelförmige Struktur der Welt werden. Geplant ist, dass die Halle über eine 160.000 Quadratmeter große Anzeigefläche verfügt, die das Publikum komplett umgibt.