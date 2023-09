Twitter (X) könnte nächstes Jahr Gewinn erzielen

Elon Musks Social-Media-Plattform X, vormals Twitter, könnte der Geschäftsführerin Linda Yaccarino zufolge ab Anfang 2024 einen Gewinn erzielen. "Die Geschwindigkeit der Veränderungen und das Ausmaß der Ambitionen bei X gibt es wirklich nirgendwo anders", sagte Yaccarino am Mittwoch (Ortszeit) in einem ausführlichen Interview während der Code-Konferenz von Vox Media, in dem sie die Fortschritte des Unternehmens unter dem milliardenschweren Eigentümer Musk verteidigte.

Yaccarino sagte, in den vergangenen zwölf Wochen seien etwa 1.500 Werbetreibende auf die Plattform zurückgekehrt. Insgesamt seien 90 Prozent der 100 größten Werbepartner des Unternehmens wieder dabei. Seit Musk das Social-Media-Unternehmen im Oktober 2022 übernommen hatte, waren zunächst viele Werbekunden abgesprungen, da sie befürchteten, neben ungeeigneten Inhalten zu erscheinen.