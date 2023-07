Twitter führt Gebühren für die Nutzung von "TweetDeck" ein

Twitter beschränkt den Zugang zu seinem Produkt "TweetDeck" in Zukunft auf verifizierte Nutzer. Dies kündigte das Social-Media-Netzwerk am Montag auf Twitter an. Die neuen Regeln sollen in 30 Tagen in Kraft treten. Verifizierte Nutzer müssen Gebühren für die Nutzung des Kurznachrichtendienstes bezahlen.

"TweetDeck" ermöglicht es Twitter-Nutzern, unterschiedliche Accounts, denen sie folgen, in Kolumnen einzuteilen, um sich so eine bessere Übersicht zu verschaffen. Der Zugang zu "TweetDeck" war bisher für alle Twitter-Nutzer kostenlos.

Das Produkt wird vor allem von Unternehmen und Medien genutzt. Die geplanten Gebühren für "TweetDeck" könnten Twitter neue Einnahmen bringen. Das Unternehmen des Milliardärs Elon Musk hat unter seiner Führung Werbeeinnahmen verloren. Musk ist seit Herbst 2022 Eigentümer des Social-Media-Netzwerks, das er sich 44 Milliarden Dollar kosten ließ.