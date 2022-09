"Twilight"-Star Ashley Greene ist Mutter geworden

"Twilight"-Star Ashley Greene (35) ist Mutter geworden. "Wir lieben dich so sehr, kleines Mädchen. Willkommen in unserer Welt", schrieb die Schauspielerin am Montag auf Instagram zu einem Foto, das zwei Babyhändchen mit einem roten Wickeltuch zeigt. Töchterchen Kingsley Rainn Khoury sei am Freitag zur Welt gekommen, teilte Greene weiter mit. Es ist das erste gemeinsame Kind für die US-Amerikanerin und den australischen Moderator Paul Khoury.

Das Paar hatte sich 2018 in Kalifornien das Ja-Wort gegeben. Greene wurde als Vampirin Alice Cullen in der "Twilight"-Saga (2008-2012) bekannt. Sie spielte danach in mehreren Fernsehserien und Filmen mit, darunter "Wish I Was Here" und "Bombshell - Das Ende des Schweigens".

(S E R V I C E - Instagram-Post der Schauspielerin - )