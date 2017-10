Ab heute ist es soweit: Die internationale Erfolgsshow startet auch in einer Österreich-Version. "Ninja Warrior Austria" wartet nicht nur mit sportlichen Höchstleistungen auf, sondern auch mit einem der härtesten Hindernis-Parourcs der Welt. News hat zwei "Warriors" begleitet und den Parcours selbst ausprobiert.

Viele Zuschauer werden sich angesichts der Sendung möglicherweise fragen, was das Format mit "Ninja" überhaupt zu tun hat. Tatsächlich stammt die Idee von "Ninja Warriors" aber wie die namensgebenden Kämpfer aus Japan.

Das Erfolgsformat gibt es dort bereits seit 1997: Unter dem Titel "Sasuke" läuft aktuell die 34. Staffel. "Ninja Warrior" gibt es mittlerweile in 19 Ländern und auf vier Kontinenten (Australien, USA, Europa mit u.a. Großbritannien, Niederlande, Italien und Deutschland, aber auch in einigen arabischen Ländern und Asien, wie u.a. Indonesien und Vietnam).

"Verborgene" Talente

"Ninja Warrior" hat mit "Ninja" im historischen Sinne streng genommen rein gar nichts zu tun. Es wäre auch höchst seltsam, wenn eine TV-Show Meuchelmörder des vorindustriellen Japans zelebrieren würde. Selbst der schwarz gekleidete Profikiller, der immer aus dem Verborgenen heraus agiert und seit den frühen 80er Jahren bis heute nicht mehr aus der westlichen Popkultur wegzudenken ist, hat bis auf die sportlichen Anforderungen denkbar wenig Gemeinsamkeiten mit den TV-Athleten. Es klingt eben cool.

Apropos Klang: "Ninja" heißt im Japanischen "Verborgener" - und so könnte man "Ninja Warrior" im Idealfall als Sendung interpretieren, in der verborgene Kämpfernaturen in die Öffentlichkeit treten, um ihre Talente unter Beweis zu stellen. Geht doch.

Was erwartet die Zuschauer

In den Hauptrollen: Lauter österreichische Shooting-Stars - nämlich rund 230 Top-Sportler aus allen Bundesländern -, die ihre physische und psychische Stärke im härtesten Hindernis-Parcours der Welt unter Beweis stellen wollen. Die Österreich-Version der Sendung hat nicht nur Top-Athleten, sondern auch Top-Athletinnen: Mit 13 Prozent Frauenanteil liegt Österreich in Europa über dem Durchschnitt von etwa 10 Prozent.

Die härteste Show der Welt

"Ninja Warrior Austria" gilt als die härteste Show der Welt: Den Titel trägt am Ende nur jener, der den schwierigen Parkour bis zur letzten Stufe überwindet. Dafür braucht es enorme Körperbeherrschung, Kraft und Ausdauer. Wer sie schafft, bekommt neben dem Titel "Ninja Warrior" auch noch 44.444 Euro!

Die Moderatoren der Show: Dori Bauer mit Flo Knöchl (l.) und Mario Hochgerner

