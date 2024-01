TV-Quoten 2023: ORF und einige Private mit kleinen Verlusten

So turbulent 2023 auch war, die österreichischen TV-Sender vermittelten Stabilität - zumindest mit Blick auf ihre Marktanteile. Viele verbuchten leichte Verluste, größere Verschiebungen blieben laut Teletestdaten aber aus. Die ORF-Gruppe baute nach infolastigen Coronajahren etwas ab und kam auf 33,8 Prozent Marktanteil. Auch die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe verlor leicht und erzielte 7,3 Prozent. ServusTV blieb mit 4,3 Prozent Marktanteil stabil und war stärkster Privatsender.

Auf den ORF entfielen laut einer Aussendung 1.973 der 2.000 meistgesehenen TV-Sendungen aus 2023. Mit einer Ausnahme in Form der ServusTV-Nachrichten waren alle Top-Sendungen abseits des ORF Formel 1- und Fußball-Übertragungen auf ServusTV. Das Ranking führte die "ZiB" vom 13. Februar mit 1,63 Mio. Zusehern an. Dahinter folgte die "Bundesland heute"-Ausgabe vom 16. Jänner mit 1,54 Mio. Zuschauern. Auf den folgenden Plätzen waren der 2. Durchgang des Herren-Slaloms in Schladming (1,53 Mio.), die Opernballeröffnung (1,5 Mio.) und der Slalom der Herren im Rahmen der alpinen Ski-WM (1,24 Mio.). Auch das ESC-Finale (1,22 Mio.) und das Neujahrskonzert (1,2 Mio.) finden sich in den Top Ten.

ORF 2 kam im Vorjahr auf 21 Prozent Marktanteil (-0,4 Prozentpunkte), ORF 1 auf 9,5 Prozent (-0,3 Prozentpunkte). Abseits des ORF stand ServusTV mit 4,3 Prozent Marktanteil an der Spitze der Privatsender. Der Salzburger Privatsender zeigte sich etwa über wachsendes Interesse an "Servus am Abend" (8,1 Prozent Marktanteil) oder "Quizmaster" (6,8 Prozent Marktanteil) erfreut. Traditionell punktet der Sender stark mit Livesport. So erreichte etwa das Formel 1-Rennen in Las Vegas mit 61,1 Prozent den höchsten Marktanteilswert seit Übertragungsstart.

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) kamen auf 7,3 Prozent Marktanteil. In der fokussierten Werbezielgruppe erreichte P7S1P4 10,8 Prozent Marktanteil. ATV und Puls 4 waren mit jeweils 4,3 Prozent Marktanteil stärkste Österreichsender bei den 12- bis 49-Jährigen. Neben Dauerbrenner "Bauer sucht Frau" stieß auch "Forstenhaus Rampensau" auf reges Interesse bei ATV. Sowohl das Frühstücksfernsehen "Cafe Puls" als auch die Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" und "Pfusch am Bau" stachen bei Puls 4 hervor. Der Nachrichtensender Puls 24 legte in der Gesamtzielgruppe leicht auf 0,8 Prozent zu und verlor im Gegenzug bei den 12- bis 49-Jährigen etwas (0,7 Prozent Marktanteil).

Kaum Schwankungen gab es bei oe24.tv. Der Sender der Mediengruppe Österreich hielt bei 1,1 Prozent Marktanteil bzw. 1,2 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen.

Wachsender Beliebtheit erfreuen sich die Streamingplattformen der einzelnen Sender. Die P7S1P4-Gruppe launchte 2023 Joyn und steigerte die Zugriffszahlen auf Videos gegenüber der Vorgängerplattform Zappn um 150 Prozent, womit laut Eigenangaben rund eine Million aktive Nutzer vorlagen. ServusTV On steigerte seine Videoviews gegenüber 2022 um sieben Prozent auf rund 63 Millionen Zugriffe. Beim ORF löst derzeit die neue Streamingplattform ORF On die TVthek schrittweise bis April ab. Insgesamt erzielten Livestreams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Schnitt 9,8 Millionen Nettoviews pro Monat.