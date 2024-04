TV-Quoten für März ohne gröberen Schwankungen

Auch wenn so manche Sturmböe über Österreich hinwegfegte: Die Marktanteile von Österreichs größten TV-Sendern blieben im März weitgehend stabil. So kam die ORF-Gruppe mit 35,2 Prozent Marktanteil laut Teletestdaten auf denselben Wert wie im Vorjahresmonat. ServusTV legte leicht zu und war erneut stärkster Privatsender. Puls 24 punktete bei den 12- bis 49-Jährigen. Ein deutliches Minus verzeichnete nur ATV.

Bei ORF 2 (20,8 Prozent Marktanteil) und ORF 1 (11,2 Prozent Marktanteil) gab es in der Gesamtzielgruppe (12+) keine bis kaum Verschiebungen. In der Kernzielgruppe (12-49) legten beide öffentlich-rechtliche Sender dagegen deutlich zu. Abseits der News-Dauerbrenner "ZiB 1" und "Bundesland heute" kam auch der "Tatort" namens "Unter Gärtnern" auf ein Millionenpublikum. Die 2. Halbzeit der Fußballpartie Österreich gegen Türkei schrammte mit 965.000 Zusehern knapp daran vorbei.

ServusTV freute sich mit 4,6 Prozent Marktanteil über den stärksten März der Sendergeschichte. Sowohl Monika Grubers Bühnenabschied (546.000 Zuseher) als auch das Formel 1-Rennen in Bahrain (481.000 Zuseher) trugen dazu bei.

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe verbuchte mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) 6,7 Prozent Marktanteil und damit einen halben Prozentpunkt weniger als im Vorjahresmonat. Bei der fokussierten Kernzielgruppe blieb die Privatsendergruppe mit 11,2 Prozent Marktanteil aber stabil. Puls 4 legte bei den 12- bis 49-Jährigen auf 4,6 Prozent Marktanteil zu. Damit war Puls 4 stärkster Privatsender in dieser Zielgruppe. ATV büßte dagegen ein und rutschte mit einem Minus in Höhe von 0,8 Prozentpunkten (3,9 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe) hinter Puls 4 zurück.

Der Newssender Puls 24 legte in der Kernzielgruppe deutlich zu und kam auf 1,2 Prozent Marktanteil, womit der zweitstärkste Monat seit Senderbestehen vorlag. Neben Nachrichten hatte der Sender auch Eishockey im Gepäck, das vom Publikum gut angenommen wurde. So erzielte die Begegnung Red Bull Salzburg gegen HCB Südtirol Alperia vor wenigen Tagen einen Marktanteil von 4,9 Prozent (12-49).

Oe24.tv kam im März auf 1,1 Prozent Marktanteil (12+) bzw. 0,9 Prozent Marktanteil (12-49). Damit war der Sender der Mediengruppe Österreich stabil.