TV-Quoten im Juli: ORF stabil, ServusTV im Höhenflug

Der Juli hat den österreichischen TV-Sendern sehr gute bis stabile Quoten beschert. So erzielte ServusTV in der Gesamt- als auch Kernzielgruppe neue Monatsbestwerte. Die ORF-Flotte purzelte laut Teletestdaten zwar gegenüber dem Vorjahresmonat von 36,4 Prozent Marktanteil auf 32,9 Prozent, legte aber gegenüber Juli 2020 (31,8 Prozent) zu. Ursache für den quotentechnischen Ausreißer im Vorjahr war die Herren-Fußball-EM, die ORF 1 zu einem hohen Marktanteil verhalf.

11,7 Prozent Marktanteil erzielte ORF 1 im Juli des Vorjahres. Demgegenüber ging es heuer 3,3 Prozentpunkte bergab. Im Vergleich zu 2020 verbuchte der öffentlich-rechtliche Sender jedoch ein Plus von 1,2 Prozentpunkten. In der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen kam ORF auf 11,1 Prozent Marktanteil (minus 4,2 Prozentpunkte gegenüber 2021; plus 1,2 Prozentpunkte gegenüber 2020). ORF 2 blieb mit 21,1 Prozent Marktanteil (12+) bzw. 10,3 Prozent Marktanteil (12-49) stabil.

Mit der 90-stündigen Berichterstattung zur Frauen-EM erreichte der ORF insgesamt 59 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren zumindest kurz. Der Formel-1-Grand-Prix von Spielberg erfreute sich eines Marktanteils von 46 Prozent (12+). Quotengaranten waren außerdem die "Liebesg'schichten und Heiratssachen" (35 Prozent bei 12+) auf ORF 1 und "Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche" (17 Prozent) auf ORF 2.

ServusTV setzte unterdessen seinen Höhenflug fort und erzielte mit 4,8 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe einen neuen Monatsbestwert (+1,6 Prozentpunkte zum Juli 2021) - gleichbedeutend mit Platz 1 unter den Privatsendern in dieser Altersklasse. Einen weiteren Rekord bescherten die Zuschauerzahlen in der Kernzielgruppe der 12- bis 49-Jährigen, die mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent (+2,1 Prozentpunkte) auf den höchsten Stand seit Bestehen des Salzburger Privatsenders kletterten. Nicht zum ersten Mal erwies sich der Live-Sport, allen voran die Formel 1, als wichtiges Zugpferd: Das F1-Rennen in Le Castellet lockte 50,5 Prozent der 12- bis 49-Jährigen vor die Fernsehgeräte, beim Viertelfinale der "Generali Open Kitzbühel" mit Dominic Thiem schalteten 17,2 Prozent der Kernzielgruppe ein. Ein weiteres Allzeit-Hoch steuerten die Hauptnachrichten um 19:20 Uhr mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent (12+) bei.

Die vier Österreich-Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, Puls 24, ATV und ATV 2) stagnierten im Verbund mit leichten Verlusten im Vergleich zum Vorjahr (-0,2 Prozentpunkte) bei 11,6 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe, auf die die Sendergruppe abzielt. Am Gesamtmarkt schlug der Juli für das Quartett mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten auf 7,7 Prozent zu Buche.

Puls 4 bestätigte mit 5,3 Prozent Marktanteil zwar seinen Spitzenplatz unter den Privatsendern in der Kernzielgruppe, verbuchte aber ein leichtes Minus von 0,2 Prozentpunkten. In der Gesamtzielgruppe büßte der Privatsender ebenfalls 0,2 Prozentpunkte ein und hielt bei 3,1 Prozent. Als Publikumsmagneten in der Prime-Time entpuppten sich auf Puls 4 die Spielfilme "Indiana Jones und der Tempel des Todes" (9,8 Prozent Marktanteil unter den 12- bis 49-Jährigen) und "Jack Reacher: Kein Weg zurück" (8,7 Prozent). Die finale Folge von "Mein Deal nach 2 Minuten 2 Millionen" erreichte 7,6 Prozent in der Kernzielgruppe.

ATV legte in der Gesamtzielgruppe 0,3 Prozentpunkte zu und kam damit auf 2,9 Prozent Marktanteil. In der Kernzielgruppe setzte es dagegen ein kleines Minus in der Höhe von 0,2 Prozentpunkten, womit der P7S1P4-Sender auf 4 Prozent Marktanteil kam. Die zweite Staffel von "Donauinsel - leiwand am Eiland" (8 Prozent Marktanteil) trumpfte in der Kernzielgruppe auf.

Puls 24 profitierte ebenso wie Puls 4 von den im Juli übertragenen "Sommergesprächen" und steigerte den eigenen Marktanteil unter den 12- bis 49-Jährigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf nun 0,9 Prozent. In der Gesamtzielgruppe kam der Privatsender auf 0,7 Prozent Marktanteil (plus 0,2 Prozentpunkte).

Oe24.tv eiferte zumindest in der Gesamtzielgruppe (+0,1 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent Marktanteil) dem Aufwärtstrend einiger Privater nach, die Kernzielgruppe bescherte dem Sender ein Minus von 0,5 Prozentpunkten.