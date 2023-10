Tursky zu KI: Kennzeichnungspflicht kommt

Der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) kann Österreich bis 2035 rund sieben Milliarden Euro mehr Wertschöpfung bringen, meinte heute Florian Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung. Tursky, der auch Bürgermeisterkandidat für Innsbruck ist, betonte jedoch auch die Herausforderungen. Daher würde die Bundesregierung eine KI-Kennzeichnungspflicht einführen.

"Wie die Nährstoffangabe bei Lebensmitteln üblich ist, soll jede Österreicherin und jeder Österreich in Zukunft wissen, wann sie mit künstlicher Intelligenz interagieren", so Tursky. "Unser Ziel ist es, KI-Lösungen im Sinn einer digitalen Verantwortungsgesellschaft und europäischer Werte einzusetzen", meinte er und rechnete heute in einer Aussendung vor: "Die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen verdoppelt sich etwa alle 3,5 Monate."