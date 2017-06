In der von Vier Pfoten geführten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee freut man sich über "flauschigen" Nachwuchs: Vier kleine Turmfalken seien vor kurzem im stationseigenen Brutschrank geschlüpft. Die Eier kamen am 6. Juni in die Einrichtung der Tierschutzorganisation - sie waren wegen Renovierungsarbeiten an einer Hausfassade in NÖ aus ihrem Nest in einer Nische entfernt worden.

Nachdem die Kleinen einige Tage von Hand gefüttert wurden, seien sie jetzt schon im Nest eines Ammenpaares in einem Gehege, um Fehlprägung auf den Menschen auszuschließen. Die EGS sei europaweit die einzige Wildtierstation, die Ammeneltern der gleichen Tierart einsetzt, um Jungtiere aufzuziehen. Ziel sei es, die Jungtiere - so auch die vier Turmfalken - wieder in die Natur auszusetzen.

Erläutert wurde in der Aussendung, dass Turmfalken die häufigste Falkenart Mitteleuropas sind. Sie nutzen im städtischen Bereich vor allem Mauernischen hoher Gebäude als Brutplätze, vor allem Altbauten bieten durch ihre reich strukturierte Fassaden verschiedenste Nistgelegenheiten.