Türkisches Parlament stimmte Finnlands NATO-Beitritt zu

Die Türkei hat der Aufnahme Finnlands in die NATO als letztes Mitgliedsland zugestimmt. Das türkischen Parlament votierte am Donnerstag kurz vor Mitternacht für die Aufnahme des nordeuropäischen Landes in das Verteidigungsbündnis. Damit haben alle 30 NATO-Mitglieder die finnische Mitgliedschaft abgesegnet. Die Aufnahme Schwedens blockiert die Türkei - ebenso wie Ungarn - weiterhin. In Stockholm bleibt man trotzdem zuversichtlich.

Finnlands Präsident Sauli Niinistö dankte den 30 Bündnismitgliedern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. "Finnland ist nun bereit, der NATO beizutreten", schrieb er auf Twitter. Sein Land werde ein starker und fähiger Bündnispartner sein. Auch die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin richtete einen kollektiven Dank an alle NATO-Mitglieder. "Als Verbündete werden wir nun für Sicherheit sorgen und diese auch bekommen. Wir werden uns gegenseitig verteidigen", twitterte sie kurz nach der Abstimmung in der Türkei. Zudem sprachen beide dem finnischen Nachbarland Schweden auf dessen Weg in das Militärbündnis ihre Unterstützung aus.

Für den finnischen Aufnahmeantrag gaben laut der Nachrichtenagentur AFP alle 276 anwesenden Abgeordneten des türkischen Parlaments grünes Licht. "Heute Abend halten wir die Versprechen, die wir Finnland gegeben haben", sagte der Abgeordnete Akif Cagatay Kilic von der Regierungspartei AKP in der im Fernsehen live übertragenen Sitzung.

Finnland hat eine rund 1.340 Kilometer lange Grenze zu Russland. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte sich das Land im vergangenen Mai gemeinsam mit Schweden entschlossen, die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis zu beantragen.

Finnland könnte nach der endgültigen Zustimmung der Türkei bereits in der kommenden Woche 31. Mitglied der NATO werden - der erste Neuzugang seit Nordmazedoniens Beitritt im Jahr 2020. Noch ausstehende Formalitäten sollten in den nächsten Tagen erledigt werden. Die Aufnahme könnte bereits beim NATO-Außenministertreffen am kommenden Dienstag und Mittwoch besiegelt werden.

Nach Angaben aus NATO-Kreisen muss die Türkei die Ratifizierung des Beitrittsprotokolls noch offiziell dem US-Außenministerium melden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kann Finnland danach offiziell zum Beitritt einladen. Wenn Finnland dann seinerseits akzeptiert und die entsprechenden Dokumente hinterlegt, wird es offiziell Mitglied.

Finnland wollte eigentlich gemeinsam mit Schweden der NATO beitreten. Das scheitert bisher an Ankara und Budapest. Die Türkei wirft Schweden vor, nicht konsequent genug gegen "Terrororganisationen" vorzugehen und kritisiert, dass Auslieferungsgesuche nicht beantwortet würden. Schweden hat kürzlich einen Entwurf für härtere Terrorgesetze vorgelegt - an der türkischen Blockade hat das bisher aber nichts geändert.

Der nächste NATO-Gipfel findet im Juli in Litauen statt. Die schwedische Regierung zeigte sich trotz der bestehenden Einwände der Türkei zuversichtlich, dann in Vilnius Mitglied der Allianz werden zu können. Schweden habe große Hoffnungen, dass es so kommen werde, wurde Außenminister Tobias Billström am Donnerstag von der Nachrichtenagentur TT zitiert.