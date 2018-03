Türkischer Präsident gratuliert Bundeskanzlerin zu Wiederwahl

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Angela Merkel (CDU) bei einem Telefonat zu ihrer Wiederwahl als deutsche Bundeskanzlerin gratuliert. Wie aus dem Präsidialamt in Ankara verlautete, vereinbarten sie bei dem Telefongespräch am Donnerstagabend eine enge Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage sowie im Kampf gegen den Terrorismus.

Merkel und Erdogan hätten zudem ihren Willen bekräftigt, den Dialog und die Kooperation zu intensivieren, und die Bedeutung des anstehenden EU-Türkei-Gipfels am 26. März im bulgarischen Warna betont. Aus dem Präsidialamt verlautete weiterhin, Erdogan habe die Kanzlerin über den türkischen Militäreinsatz in der nordsyrischen Region Afrin "informiert".

Die türkische Armee geht dort seit Jänner gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor. Inzwischen hat sie 70 Prozent der Region unter ihre Kontrolle gebracht und die Stadt Afrin fast vollständig eingekreist. International ist der Einsatz hoch umstritten.

Die Türkei bemüht sich derzeit um eine Wiederannäherung an Deutschland, nachdem die Beziehungen im vergangenen Jahr auf einen Tiefpunkt gesunken waren. Im Streit um türkische Wahlkampfauftritte in Deutschland hatte Erdogan den deutschen Behörden "Nazi-Methoden" vorgeworfen. Zudem hatte die türkische Justiz zahlreiche Deutsche unter fragwürdigen Vorwürfen festgenommen.

Zwar wurden inzwischen die meisten deutschen Häftlinge freigelassen, doch angesichts der anhaltenden Repressionen gegen Regierungskritiker in der Türkei bleiben in Deutschland große Vorbehalte gegen eine Normalisierung des Verhältnisses. Ohne einen Politikwechsel in Ankara haben Union und SPD auch auf EU-Ebene eine Wiederannäherung ausgeschlossen.