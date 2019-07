Sie sind Fan dieser köstlichen Mehlspeise und möchten sie unbedingt einmal Zuhause zubereiten? Dann nichts wie los - dieses Video zeigt Ihnen Schritt-für-Schritt wie es geht.

THEMEN:

Zutaten:

150 g Haselnüsse und/oder Walnüsse, gehackt

100 g Mandeln, gemahlene, geschälte

75 g Pistazien, gehackt

200 g Zucker

¼ TL Zimt

250 g Butter

450 g Teigblätter (Filoteig), aus dem türkischen Geschäft

125 ml Honig

150 ml Wasser

½ Zitrone

Zubereitung:

Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse und 50 g Pistazien mit 4 EL

Zucker und dem Zimt mischen.

Die Butter schmelzen und abkühlen lassen. Eine ofenfeste

Backform mit Butter einfetten und den Backofen auf 200°

(Umluft 180°) vorheizen.

Alle Teigblätter aufeinander legen, dann die ofenfeste

Backform umgedreht auf die Teigblätter legen und mit einem

scharfen Messer einmal um die Form schneiden.



Die ausgeschnittenen Teigblätter mit Butter einpinseln und

nacheinander in die Form legen. In der Regel hat man um die

20 Teigblätter in einer Packung. Nach ca. 5 Teigblättern (ist

variierbar) 1/3 der Nussmischung darauf verteilen. Wieder 5

Teigblätter auflegen, dann Nussmischung und dies nochmal

wiederholen. Die restlichen Teigblätter darauf legen. Mit

einem scharfen Messer zu einem Rautenmuster oder zu

Rechtecken schneiden. Mit der restlichen Butter bestreichen

und in ca. 25 Minuten (beobachten!) goldbraun backen.

Während der Backzeit 150 ml Wasser mit dem Honig und dem

restlichen Zucker in ca. 10 Minuten zu einem Sirup kochen.

Danach einen Spritzer Zitronensaft (aber nicht zu viel)

einrühren und abkühlen lassen.

Das Baklava aus dem Ofen nehmen, ca. 5 Minuten stehen

lassen und dann mit dem Sirup übergießen. Die restlichen

Pistazien darüber streuen und weiter abkühlen lassen.



Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de