Eine Woche vor dem ursprünglich geplanten umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der irakischen Kurden hat die Türkei ein großangelegtes Militärmanöver an der irakischen Grenze gestartet. Wie die Armee am Montag mitteilte, findet das Manöver unter Beteiligung von Panzern in der südtürkischen Region Silopi-Habur statt.

Augenzeugen berichteten, rund hundert Fahrzeuge seien in der Früh in der Region unterwegs gewesen. Die Tageszeitung "Hürriyet" berichtete, fast 100 Militärfahrzeuge nähmen an der Militärübung nahe dem türkisch-irakischen Grenzübergang Habur teil.

Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Massoud Barzani, wollte am kommenden Montag über die Unabhängigkeit der Region abstimmen lassen. Sowohl die Zentralregierung in Bagdad als auch die Nachbarn Iran und Türkei lehnen den Volksentscheid entschieden ab und drohen den irakischen Kurden mit Konsequenzen, sollten sie die Abstimmung durchziehen. Der Oberste Gerichtshof des Irak ordnete am Montag die des Referendums an, um Klagen zu prüfen, wonach dieses verfassungswidrig sei.

Ankara und Teheran fürchten, dass sich ihre eigenen kurdischen Minderheiten durch das Unabhängigkeitsreferendum ermutigt fühlen, die Abspaltung zu suchen. Die türkische Regierung bezeichnete das geplante Referendum wiederholt als "Fehler" und warnte, die Kurdenregierung in Erbil werde einen "Preis" zahlen und die Abstimmung könnte zu einem "Bürgerkrieg" führen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will demnächst am Rande der UNO-Vollversammlung in New York mit Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi über das Thema sprechen.