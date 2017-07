Die Regierung verwehrt Erdogans Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci, an einer Gedenkveranstaltung in Wien teilzunehmen.

Das Einreiseverbot des Außenministeriums gegen den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci war mit dem Bundeskanzleramt akkordiert. Das sagte der Sprecher von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Nikolai Moser, der APA am Montag. "Wir müssen gegenüber der Türkei aus guten Gründen diesen Schritt setzen", teilte Moser weiter mit.

Zeybekci hätte am kommenden Sonntag bei einer Veranstaltung in Wien-Liesing zum ersten Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei sprechen sollen. Ihm wurde die Einreise ausdrücklich zu diesem Anlass verwehrt, da "Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich" bestehe. Als bilateraler Besucher sei der Minister indes weiterhin willkommen, betonte das Außenministerium.

Kerns Sprecher unterstrich: "Wir werden nicht zulassen, dass innertürkische Konflikte nach Österreich getragen werden. Aber natürlich verurteilten und verurteilen wir den Putschversuch massiv."

Der Organisator der Veranstaltung vom kommenden Sonntag, die der türkischen Regierungspartei AKP nahestehende Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), verurteilte die Entscheidung als "undemokratisch". Bereits zuvor hatte es ähnliche Einreiseverbote gegen türkische Politiker in den Niederlanden und Deutschland gegeben.

Türkische Vereinigung kritisiert Einreiseverbot als "undemokratisch"

Als "undemokratisch" hat die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) in Österreich das gegen den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci verhängte Einreiseverbot bezeichnet. "Das ist eine rein populistische Haltung von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP, Anm.)", sagte UETD-Austria-Sprecher Ramazan Aktas der APA am Montag auf Anfrage.