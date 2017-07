Nach Ansicht des Türkei-Experten Cengiz Günay nimmt die Zustimmung für den türkischen Präsidenten Recep Tayyyip Erdogan in der Türkei ab. Anlässlich des Jahrestages des Putsches in der Türkei erklärte er am Freitag im APA-Interview, dass Erdogan zwar im letzten Jahr viel Macht sammeln habe können, er sei jedoch keinesfalls unbesiegbar. "Der Zenit ist überschritten", meinte Günay.

Seit dem Putsch habe die Türkei viele Entwicklungen durchgemacht, sagte der Experte und identifiziert sowohl einen rechtlichen, als auch einen politischen Ausnahmezustand. "Der rechtliche Ausnahmezustand erlaubt es, sich über rechtsstaatliche Prozesse hinwegzusetzen, die Säuberungen der staatlichen Institutionen sind erleichtert", erklärte Günay, der am Österreichischen Institut für internationale Politik (OIIP) in Wien forscht. Die Kontrolle des Diskurses durch die regierende AKP, die die Bedrohung durch die Bewegung von Erdogans Erzfeind Fethullah Gülen weiter thematisiert, stelle den "politischen Ausnahmezustand" dar. Durch beide Ausnahmezustände sei das Präsidialsystem, das Erdogan mit mehr Macht ausstattete, ermöglicht worden.

Trotzdem seien die meisten Regierungsgegner froh über den erfolglosen Ausgang des Putsches. "In der Türkei gibt es eine lange Tradition von Interventionen des Militärs gegenüber den Regierungen, das Militär hatte immer Unterstützung aus der Bevölkerung und wurde als Garant für Stabilität gesehen", so Günay. "Dass sich ein überwältigender Teil der Bevölkerung auf zivildemokratische Kräfte als einzige Veränderungskräfte verlassen möchte, ist ein wichtiges Zeichen." Doch die Freude über den abgewendeten Putsch sei bald der Frustration über die Erosion des Rechtsstaates und der Entwicklung hin zu einem "Ein-Mann-Regime" gewichen. Günay erläuterte, dass dies "viele verunsichert und pessimistisch gestimmt" habe. Das Problem sei, dass "die demokratischen Prozesse und Institutionen zwar beibehalten werden, aber sie werden durch autoritäre Logik ausgehöhlt."

Rechtlich gestärkt, politisch geschwächt

Doch Erdogan sei nicht unbesiegbar. "Die vielen Nein-Stimmen beim Referendum haben bei Regierungsgegnern Hoffnung erzeugt", meinte Günay. "Die Unbesiegbarkeit Erdogans ist erschüttert, es ist möglich, ihn zu stürzen." Der türkische Präsident sei durch den knappen Sieg beim Referendum zwar rechtlich gestärkt, jedoch politisch geschwächt aus der Abstimmung hervorgegangen. "Der Protestmarsch der Opposition mit über einer Million Teilnehmer bei der Abschlusskundgebung in Istanbul hatte großen Zuspruch."

Die Stärke der Regierung hängt laut Günay mit der wirtschaftlichen Stabilität zusammen, die sie garantiert habe. Doch die Wirtschaft entwickle sich nun rückläufig, der Tourismus breche wegen des Imageproblems des Landes ein. "Durch die starke Fokussierung auf Erdogan wird ihm auch alles Schlechte angelastet", erklärte der Experte. Es fehle aber noch an politischen Alternativen, da die Oppositionsparteien entweder zerstritten, oder durch Verhaftungen ihrer Führung beraubt seien. Sowohl der AKP, die sämtliche Persönlichkeiten, die Erdogan gefährlich werden konnten, ausgeschlossen habe, als auch den Oppositionsparteien fehle es an Charakter und Ausblick. Möglicherweise könne die AKP jedoch durch ihr eigenes Erfolgsrezept gestürzt werden, denn sie "wurde 2001 überraschend gegründet und war 2002 mit absoluter Mehrheit im Parlament", so Günay.