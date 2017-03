Türkei blockiert NATO-Programme aus Ärger über Österreich

Aus Verärgerung über Österreich blockiert die Türkei seit Monaten Ausbildungs- und Trainingsprogramme der NATO mit Partnerländern. Die NATO rief am Mittwoch beide Seiten auf, "ihre bilateralen Probleme schnell zu lösen". Das Verteidigungsministerium in Wien räumte ein, dass die Blockade "längerfristig" Probleme für die Beteiligung an den NATO-geführten Einsätze am Westbalkan bringen könnte.

"Wir bedauern die derzeitige Situation und die Auswirkungen, die diese auf alle unsere Kooperationsprogramme mit Partnern hat", sagte eine NATO-Vertreterin der Nachrichtenagentur AFP. Die NATO unterstütze einen "konstruktiven Dialog" zur Lösung des Problems. Mit dem jüngsten Streit um Wahlkampfauftritte vor dem türkischen Verfassungsreferendum hat die Blockade nichts zu tun. Sie begann dem Vernehmen nach schon im vergangenen Sommer, als sich die österreichische Regierungsspitze klar für einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara positionierte.

Betroffen ist die militärische Zusammenarbeit zwischen den 28 NATO-Mitgliedern und über 40 Partnerstaaten in Europa, Afrika und Asien. Dazu gehört auch das Programm "Partnerschaft für den Frieden", das zunächst für osteuropäische Länder und ehemalige Sowjetrepubliken aufgelegt wurde. Österreich trat ihm 1995 bei.

"Die Türken haben kein Problem mit dem (Partnerschafts-)Programm", hieß es aus NATO-Kreisen. "Sie haben offen gesagt, dass sie ein Problem mit Österreich haben und dass es um eine Frage des Prinzips und der Außenpolitik geht." Aus dem Bündnis wurde die Information der Zeitung "Die Welt" bestätigt, dass bereits ein Ausbildungslehrgang an der NATO-Militärakademie in Rom ohne Soldaten aus Partnerländern stattfinden musste. Daran hätten auch österreichische Militärangehörige teilnehmen sollen, hieß es. Laut einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" (Onlineausgabe) wurde auf Druck Ankaras auch österreichischen Offizieren die Akkreditierung im NATO-Hauptquartier verweigert, und es seien Sitzungen mit NATO-Partnerstaaten abgesagt worden.

Mehrere Partnerländer wie Schweden oder Finnland warnten laut der deutschen Zeitung in Schreiben an NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor "sehr ernsthaften Konsequenzen der Blockade" durch Ankara. Die finnische NATO-Botschafterin Piritta Asunmaa schrieb von einer Behinderung der Fähigkeiten, "an anspruchsvollen NATO-Übungen teilzunehmen und NATO-geführte Operationen zu unterstützen".

"Kurzfristig hat das für unsere Einsätze auf dem Westbalkan keine Auswirkungen", sagte Stefan Hirsch, der Sprecher von Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ), der APA am Mittwoch auf Anfrage. "Wir halten an unseren Einsätzen fest", betonte Hirsch. Österreich sei im Kosovo und Bosnien-Herzegowina mit insgesamt 800 Soldaten (sowie 200 Reservisten) ein "wichtiger Truppensteller", und das dortige Engagement werde von EU und NATO geschätzt. Langfristig könnte die Blockade aber die Fähigkeit Österreichs stören, Einsätze vorzubereiten.

Auf Druck Österreichs hatten 27 EU-Europaminister im Dezember beschlossen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorerst nicht mehr auszuweiten. Wien trug den Beschluss damals nur nicht mit, weil er ihm nicht weit genug ging. Es wollte auch die Gespräche über die bereits eröffneten Verhandlungsbereiche auf Eis legen.

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) legte nun nach. In einem Strategiepapier zur österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr bezeichnete er einen Beitritt der Türkei als "undenkbar". Er verwies dabei auch auf das massive Vorgehen gegen Regierungsgegner nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli, aber auch die "Provokationen" im Zusammenhang mit Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in EU-Mitgliedsstaaten. Kurz will der Türkei statt des Beitritts einen Nachbarschaftsvertrag mit der EU anbieten.