Im Zusammenhang mit einem Bericht über eine angebliche Affäre von US-Präsident Donald Trump mit einer Pornodarstellerin hat dessen Anwalt eine Zahlung von 130.000 Dollar (105.408,25 Euro) aus eigener Tasche bestätigt.

Der Anwalt Donald Cohen erklärte am Dienstag in einer Mitteilung an die Zeitung "New York Times", dass ihm die Zahlung an Stephanie Clifford nicht erstattet worden sei. Warum er das Geld zahlte, teilte er der Zeitung zufolge nicht mit.

" In einer privaten Transaktion 2016 habe ich meine eigenen Finanzmittel benutzt, um Ms. Stephanie Clifford eine Zahlung von 130.000 Dollar zukommen zu lassen", sagte Cohen in einer Stellungnahme. Er hielt laut "CNN" außerdem fest: "Weder die Trump Organization noch die Trump Kampagne waren Teil der Transaktion mit Ms. Clifford, und keine der beiden erstattete mir die Zahlung, weder direkt noch indirekt."

Trump dementiert

Die Dame, auch bekannt unter dem Namen "Stormy Daniels", wurde nur wenige Wochen vor dem Start der Präsidentschaftswahl 2016 bezahlt. Eine Begegnung zwischen ihr und Trump soll angeblich im Juli 2006 stattgefunden haben, wie das "Wall Street Journal" im Jänner berichtete. Über Cohen ließ Trump allerdings ausrichten, dass er jegliche Begegnung mit dem Pornostar "vehement dementiere".

Stephanie Clifford äußerte sich bis jetzt nicht öffentlich zu der angeblichen Affäre.