US-Präsident Donald Trump hat Russland im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal nun auch persönlich beschuldigt. "Es sieht sicherlich so aus, als steckten die Russen dahinter", sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus am Rande einer Begegnung mit dem irischen Premier Leo Varadkar.

"Ich habe mit der Premierministerin (Theresa May) gesprochen und wir sind in Diskussionen", sagte Trump. "Eine sehr traurige Situation. Etwas, das absolut niemals hätte passieren dürfen, und wir nehmen das sehr ernst, so wie es viele andere auch tun", sagte Trump.

Zuvor hatten sich Deutschland, Frankreich und die USA in einer gemeinsamen Erklärung hinter Großbritannien gestellt. In ungewöhnlich scharfen Worten verlangen sie von Moskau Aufklärung. Das Weiße Haus hatte vor einigen Tagen zunächst gezögert, sich einer Anschuldigung Russlands anzuschließen.

Die britische Regierung verdächtigt Russland, an dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter beteiligt gewesen zu sein. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der früheren Sowjetunion entwickelt worden war.