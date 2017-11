Autoritär-beschimpfender, charakterlich defizitärer, erratischer Führer, gefährlicher Halbwissender, inkompetent jähzorniger, Klimawandel leugnender, Massenmedien negierender, ohnmächtig peinlich quälender, räudig-sexistischer Twitterer, unfähig vulgärer, würdelos xenophober Yuppie-Zyniker.

So oder so ähnlich sehen viele das Trump-ABC, genau ein Jahr nachdem der Wüterich zum US-Präsidenten gewählt wurde. Und damit wäre eigentlich alles gesagt. All jene, die meinten, er würde sich schon noch ändern, wenn er erst einmal im Oval Offi ce angekommen ist, waren wohl dieselben, die zuvor versicherten, dass er die Wahl nie gewinnen könnte. Nein, Donald Trump blieb der Gleiche, der er schon immer war. Nur die USA, und mit ihnen die Welt, sind seither andere geworden. Alles wirkt nun rastloser, nervöser, ja ängstlicher. Was auch kein Wunder ist, wenn man sich morgens fürchten muss, ob Trump über Nacht auf Twitter den Atomkrieg erklärt hat. Die Aufgeregtheit macht aus Amerika ein tief gespaltenes Land, in dem Meinung alles und Wahrheit nichts ist. Während die Trump-Fans weiter glauben, dass er ihr Heilsbringer ist, sehen ihn seine Gegner als Gescheiterten auf allen Ebenen. Dabei ist beides Blödsinn.

Daher das Positive vorweg: Die USA sind auch unter Trump zu keiner Halb-Diktatur geworden, wie manche vorhersagten. Trump ist zu dilettantisch und die Demokratie zu gefestigt, als dass das gelingen könnte. Auch jene Auguren, die Amerika mit Trump ins Bodenlose stürzen sahen, irrten. In Wahrheit boomt die Wirtschaft, die Aktienkurse erreichen ungekannte Höhen und die Arbeitslosigkeit sinkt. Ob das schon der Erfolg von Trumps "America first"-Politik ist oder allein eine Folge des billigen Geldes, wird sich erst weisen. Zwölf Monate atemloser Wut haben dennoch Spuren hinterlassen. Nur trüben all die Skandale, mit denen Trump uns zuverlässig versorgt, den Blick auf das Wesentliche. Zu oft erweckten Medien in der gefühlten Ewigkeit seit Obamas Abgang den Eindruck, Trump stünde kurz vor der Amtsenthebung. Dem ist nicht so. Es gibt zwar Indizien, dass Russland bei der US-Wahl die Hand im Spiel hatte, der schlagende Beweis aber fehlt noch. Zudem braucht es für das "Impeachment" Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses. Die gibt es frühestens nach den Zwischenwahlen im Herbst 2018. Denn die Trump-Kritiker unter den Republikanern sind meist solche, die nichts mehr zu verlieren haben, da ihre Politikkarriere vorbei ist. Dass die Demokraten dennoch lieber mit Hillary Clinton Vergangenheitsbewältigung betreiben, anstatt das Trump-Desaster zu nützen, um eine neue Figur aufzubauen, ist vielsagend. Denn so endet Year One, wie es begann: Trump wurde und ist der mächtigste Mann der Welt.

