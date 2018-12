Trump will künftig keine "unproduktiven" UNO-Einsätze unterstützen

US-Präsident Donald Trump will sich mit einer neuen Afrika-Strategie dem wachsenden Einfluss Chinas auf dem Kontinent entgegenstellen - und sich künftig nicht mehr an "unproduktiven und erfolglosen UNO-Missionen" zur Friedenssicherung beteiligen, wie Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton am Donnerstag in Washington ankündigte.

Bolton warnte: "In Afrika sehen wir bereits die beunruhigenden Auswirkungen von Chinas Streben nach mehr politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht." China, aber auch Russland, würden ihren Einfluss in Afrika schnell ausweiten.

Was die Blauhelmmissionen betrifft, sagte Bolton: "Unglücklicherweise haben Abermilliarden Dollar von US-Steuerzahlern nicht die gewünschte Wirkung erzielt." Die USA würden daher künftig keine "wahllose Hilfe über den ganzen Kontinent hinweg" mehr leisten. "Wir werden sicherstellen, dass alle Hilfen für die Region - ob aus Sicherheits-, humanitären oder Entwicklungsgründen - die Interessen der USA fördern."

Ab sofort werde die US-Unterstützung in Afrika auf Schlüsselländer und bestimmte strategische Ziele ausgerichtet werden, sagte Bolton. "Länder, die in internationalen Foren wiederholt gegen die Vereinigten Staaten stimmen oder gegen US-Interessen handeln, sollten keine großzügige amerikanische Auslandshilfe bekommen."

Als vorrangigstes Interesse der USA bezeichnete es Bolton, die Wirtschaftsbeziehungen zu afrikanischen Ländern auszubauen. Die "neue Wirtschaftsinitiative" sei zum Vorteil amerikanischer Jobs, werde den Marktzugang für US-Exporte verbessern und zugleich zu nachhaltigem Wachstum in afrikanischen Staaten führen. Zudem müsse in Afrika der Bedrohung durch radikalislamischen Terrorismus und gewalttätigen Konflikten entgegengewirkt werden.