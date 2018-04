US-Präsident Donald Trump und die britische Premierministerin Theresa May haben nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien eine internationale Reaktion gefordert. Der Zwischenfall sei "absolut verwerflich", sagte May nach Angaben der Regierung in London am Dienstag in einem Telefonat mit Trump.

Demnach stimmten beide überein, weiter eng zusammenzuarbeiten und dabei auch internationale Partner einzubeziehen. Ähnlich hatte sich May bereits in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geäußert. Das US-Präsidialamt erklärte, May und Trump stimmten überein, dass weitere Chemiewaffeneinsätze nicht zugelassen werden dürften.

Trump hatte am Montag eine rasche Entscheidung über die US-Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz angekündigt. Einer Hilfsorganisation zufolge kamen dabei in einem Rebellengebiet 60 Menschen ums Leben. Während der Westen Russland und Syrien für den mutmaßlichen Angriff verantwortlich machen, bestreitet Russland, dass es überhaupt einen Giftgasangriff auf die Stadt Duma (Douma) gab.