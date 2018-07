US-Präsident Donald Trump will sich sein Treffen mit Wladimir Putin nicht schlechtreden lassen.

Nach heftiger Kritik in der Heimat hat US-Präsident Donald Trump sein Gipfeltreffen mit Wladimir Putin demonstrativ als Erfolg dargestellt. Er bezeichnete den Gipfel mit dem russischen Staatschef als noch besser als das NATO-Treffen. Dieses sei schon großartig gewesen.

"Sie haben 33 Milliarden Dollar mehr gezahlt und werden in Zukunft noch Hunderte Milliarden Dollar mehr zahlen, und zwar nur wegen mir", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter.

Das Treffen mit Putin sei dann "sogar noch besser" gewesen. Leider sei das nicht so berichtet worden. "Die Fake News drehen durch", schrieb der Präsident, der parteiübergreifend wegen seiner Äußerungen nach dem Gipfel mit Putin scharf kritisiert wird.

Beim NATO-Gipfel vergangene Woche hatte Trump die Bündnis-Partner der USA wegen nicht ausreichender Verteidigungsausgaben scharf angegriffen. Vor allem Deutschland war Ziel von Trumps Verbalattacken. Mit Kritik an Moskau hielt er sich in Helsinki hingegen zurück.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin im Anschluss an ihr Treffen weigerte sich Trump trotz der Erkenntnisse der US-Geheimdienste, Russlands mutmaßliche Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu verurteilen. Stattdessen setzte er auf Annäherung und lobte den "direkten und offenen Dialog" mit seinem Gegenüber. In den USA löste Trump damit einen Sturm der Entrüstung aus.

Trump räumt nach Kritik russische Einmischung in US-Wahl ein

Nach heftiger Kritik wegen seiner Haltung beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump eingeräumt, dass Russland sich in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Er akzeptiere entsprechende US-Geheimdienstinformationen, sagte Trump nach Angaben des Senders Fox News und anderer Medien am Dienstag im Weißen Haus in Washington.