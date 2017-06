Trump sieht sich nach Comey-Aussage "vollständig" bestätigt

In einer ersten direkten Reaktion auf die Senatsanhörung von Ex-FBI-Chef James Comey hat sich US-Präsident Donald Trump in seiner Version der Dinge bestätigt gesehen. Trump sprach am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer "vollständigen und umfassenden Rehabilitation" seiner selbst. Den Ex-FBI-Chef bezeichnete er in dem Tweet als Geheimnisverräter ("Leaker").

Comey hatte Trump zwar der "Lüge" und "Diffamierung" bezichtigt, aber auch bestätigt, dass in der Russland-Affäre nicht gegen den Präsidenten ermittelt werde. In der Aussage räumte der Ex-FBI-Chef auch ein, nach seiner Entlassung dafür gesorgt zu haben, dass seine Aufzeichnungen über die Gespräche mit Trump bei Medien landeten. Er habe damit die Einsetzung eines Sonderermittlers in der Affäre erreichen wollen, was letztlich auch gelang.