Trump setzt Strafzölle für wichtige Handelspartner wie EU aus

US-Präsident Donald Trump hat Ausnahmen von den Strafzöllen auf Stahl und Alumium für die Europäische Union und andere wichtige Handelspartner gebilligt. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, die Strafzölle auf Importe der beiden Metalle seien für mehrere Länder bis zum 1. Mai dieses Jahres ausgesetzt.

In einer Mitteilung wurden die EU-Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko und Südkorea genannt.

Die EU will am Freitag auf die US-Ankündigung reagieren. Die Staats- und Regierungschefs wollten "über Nacht abwarten, wie die endgültigen Entscheidungen der amerikanischen Administration aussehen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem ersten Gipfeltag in der Nacht. Die EU-Spitzen könnten "noch nicht abschließend sagen wie die Entscheidungen jetzt wirklich gelaufen sind".

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte am Donnerstag angekündigt, die EU werde ebenso wie sechs weitere Staaten ausgenommen. Einige Gipfel-Teilnehmer fürchteten aber, dass damit Bedingungen verknüpft werden.