Trump sagt Spaniens Ministerpräsident Rajoy Unterstützung zu

Nach dem Terroranschlag in Barcelona und dem Antiterror-Einsatz in Cambrils hat US-Präsident Donald Trump Spanien seine Unterstützung ausgesprochen. Die Vereinigten Staaten würden dem Land bei den Ermittlungen beistehen und helfen, die Verdächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Trump nach Angaben des Weißen Hauses in einem Gespräch mit dem spanischen Premier Mariano Rajoy am Freitag.

Rajoy schrieb auf Twitter: "Ich habe mit dem Präsidenten @realDonaldTrump gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zusicherung der Liebe, Zuneigung und Zusammenarbeit der USA mit Spanien." Bei den beiden Vorfällen in Spanien waren am Donnerstag mindestens 14 Menschen getötet worden.