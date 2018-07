Nach dem turbulenten NATO-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump dem Militärbündnis einen weiteren Seitenhieb verpasst, es aber nicht generell infrage gestellt. Die Verteidigung eines kleinen NATO-Verbündeten wie Montenegro könne im Dritten Weltkrieg enden, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News am Dienstagabend (Ortszeit).

Hintergrund ist die NATO-Doktrin, wonach ein Angriff auf eines der Mitglieder als Angriff auf die gesamte NATO betrachtet wird.

Moderator Tucker Carlson sagte, die NATO sei seinerzeit gegründet worden, um Russland von einer Aggression gegen Westeuropa abzuhalten. Carlson fragte dann Trump, was der Zweck der NATO heute sei und warum sein Sohn im Falle eines Angriffes als Soldat in ein kleines Land wie Montenegro gehen solle.

Trump antwortete: "Ich verstehe, was Sie sagen, ich habe mir die gleiche Frage gestellt. Montenegro ist ein kleines Land mit sehr starken Menschen. Sie sind sehr aggressive Menschen, sie könnten aggressiv werden, und - Gratulation - man ist im Dritten Weltkrieg. Aber so ist es eben, so wurde es eingerichtet. Vergessen Sie nicht, ich bin hier erst seit eineinhalb Jahren."

Ein NATO-Sprecher versuchte, Trumps Äußerungen herunterzuspielen. "Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass die USA voll und ganz zur NATO stehen und dass unser Bündnis stark ist", sagte er. Der die gemeinsame Verteidigung regelnde Artikel 5 des NATO-Vertrags gelte uneingeschränkt und felsenfest.

Der Sprecher erinnerte zudem daran, dass der sogenannte Bündnisfall bis dato erst ein einziges Mal - nämlich nach den islamistischen Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 - ausgerufen wurde. Dies habe zu dem Militäreinsatz in Afghanistan, dem bisher größten in der NATO-Geschichte geführt, sagte er. "Hunderttausende Europäer und Kanadier standen Seite an Seite mit den US-Truppen und mehr als Tausend haben das mit dem Leben bezahlt."

Montenegro ist das bisher jüngste NATO-Mitglied. Russland hatte sich gegen die Aufnahme des Balkanlandes in die NATO gestemmt.