Mit dem Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen von Paris ist US-Präsident Donald Trump seiner Linie treu geblieben. Bereits 2012 verkündete er, dass das Konzept der globalen Erwärmung nur eine Erfindung Chinas sei, um die US-Industrie als Konkurrenz auszuschalten. Jetzt pfeift die USA also auf den Klimavertrag. Weil dieser Unsummen an Geldern verschlingt und Millionen Jobs kostet, wie Trump behauptet. Doch stimmt das wirklich?

Trumps Rede zum Ausstieg aus dem Klimaabkommen startet mit einer Lobeshymne auf die bisher umgesetzten Ziele seiner Amtszeit - vor allem betont er die wirtschaftlichen Fortschritte, die Sicherung beziehungsweise Schaffung von hunderttausenden Jobs. Und immer wieder kommt er auf seine Arbeiter, die ihm am Herzen liegen, zurück.

Trumps Rede:

1. "Das Pariser Klimaabkommen könnte Amerika bis 2025 2,7 Millionen Jobs kosten"

Zitat: Millionen Jobs würden durch den Rückzug gerettet, wie Trump verkündete. "Die Einhaltung der Bedingungen des Pariser Klimaabkommens und die drückenden Energiebeschränkungen, die es den Vereinigten Staaten auferlegt hat, könnte Amerika bis 2025 2,7 Millionen Jobs kosten", sagte der US-Präsident in seiner Rede. 440.000 im Produktionssektor sollen betroffen sein. Dabei stützt Trump sich auf eine Studie von "NERA Economic Consultants", eine Wirtschaftsforschungs-Firma, die Teil des global agierenden US-Finanzkonzerns "Marsh & McLennan Companies" ist. Die Studie wurde von der konservativen öffentlichen Interessengruppe "American Council for Capital Formation" in Auftrag gegeben, die Studienautoren bestehen aber darauf, dass ihre Ergebnisse nicht von Sponsoren beeinflusst wurden.

Faktencheck: Trump hat den laut Studie wahrscheinlichsten Ausgang zitiert. Allerdings haben sich laut "CNN" bereits zahlreiche Geschäftsführer namhafter US-Firmen gegen einen Austritt aus dem Klimaabkommen ausgesprochen, darunter Unternehmen aus dem Silicon Valley und sogar Ölproduzenten. Sie widersprechen Trumps Jobprognose. Viele glauben daran, dass der Klimavertrag sogar Jobs schaffen könnte und den USA die Chance geben könnte, den Sektor erneuerbare Energien zu dominieren. Rund 374.000 Menschen arbeiten derzeit in der US-Solarbranche, verglichen mit 164.000 Arbeitern in der Kohleindustrie. Umweltexperten wenden außerdem ein, dass die NERA-Untersuchung überschätzt, wie viel die Reduktion von Kohlendioxid-Emissionen tatsächlich kostet.

2. "Das Abkommen ist eine massive Umverteilung von US-Vermögen auf andere Länder"

Zitat: In seiner Rede stellte Trump auch fest: "Das Abkommen ist eine massive Umverteilung von US-Vermögen auf andere Länder." Diese Behauptung ist keinesfalls neu. Bereits in der Vergangenheit hat der US-Präsident ähnliches geäußert. Gemeint ist vor allem jener Punkt des Pariser Klimaabkommens, der vorsieht, dass wohlhabendere Staaten den ärmeren Ländern finanziell unter die Arme greifen sollen, um gewisse Klimaziele erreichen zu können.

Faktencheck: Die USA haben im Zuge des Klimaabkommens freiwillig 3 Milliarden US-Dollar an den sogenannten Grünen Klimafond (Green Climate Fund, GCF) gespendet - und damit mehr als jedes andere Land. Der GCF soll unter anderem in Entwicklungsländern Projekte zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen und zum Schutz gegen Naturkatastrophen finanzieren.

Allerdings entspricht der Beitrag der USA zum Klimafond nur einem winzigen Prozentteil von den rund 4,1 Billionen US-Dollar (3,65 Billionen Euro), welche die US-Regierung für den Haushalt 2018 als Budget veranschlagt hat. Trump übertreibt also nicht zu knapp mit seiner Behauptung.

3. "China kann durch das Abkommen die CO2-Emission ansteigen lassen"

Zitat: Geht es um die US-Wirtschaft darf auch Trumps Lieblings-Feind China nicht fehlen: Das Abkommen sei eine Farce, weil es die USA als weltgrößten Umweltschützer bestrafe und den schlimmsten Umweltverschmutzern der Erde keine sinnvollen Verpflichtungen auferlege. "So ist es China beispielsweise durch das Abkommen möglich, die Emissionen für unglaubliche 13 Jahre ansteigen zu lassen. 13 Jahre lang können sie tun, was sie wollen. Wir nicht."

Faktencheck: Fakt ist: Die USA sind mit 5.180 Millionen Tonnen CO2-Emissionen (Stand 2015) der weltweit zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen. Nur China stößt noch mehr dieser Abgase aus. Zwar wächst die chinesische Wirtschaft und damit steigen auch die Emissionen, aber in den letzten drei Jahren ist der Kohleverbrauch in China gesunken und Pläne für neue Kohlekraftwerke wurden gecancelt.

Trump hat Recht, wenn er sagt, dass China im Prinzip trotz Abkommen machen kann, was es will. Das trifft jedoch auf alle Partner des Klimavertrages zu, da die Einhaltung auf einer freiwilligen Basis beruht.

4. "Es wird geschätzt, dass es nur zwei Zehntel von einem Grad Celsius der globalen Temperatur bis 2100 reduziert"

Zitat: Von den angestrebten Klimazielen des Abkommens hält Trump ebenfalls nicht viel. "Es wird geschätzt, dass es (das Klimaabkommen; Anm. der Red.) nur zwei Zehntel von einem Grad Celsius der globalen Temperatur bis zum Jahr 2100 reduziert", sagte Trump am Donnerstag bei der Pressekonferenz. Das sei eine "winzige, winzige Menge".

Faktencheck: Augenscheinlich handelt es sich um eine geringe Differenz, tatsächlich können aber bereits winzige globale Temperaturänderungen große Auswirkungen zur Folge haben - beispielsweise für Inselstaaten und Küstenregionen, die so vor dem buchstäblichen Untergang gerettet werden könnten. Ganz davon zu schweigen, dass die globalen Temperaturen ohne jeglichen Klimaschutz weiterhin ansteigen werden.