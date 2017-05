Papst Franziskus hat am Mittwoch den US-Präsidenten Donald Trump zu einer Privataudienz empfangen. Eine halbe Stunde lang unterhielten sich die beiden nur im Beisein eines Dolmetschers. Beim Abschied versicherte Trump dem Papst, er werde nicht vergessen, was dieser ihm gesagt habe.

Der Papst blickt zu Beginn des Treffens ernst, später zeigte er sich lächelnd. Die Audienz war die erste Begegnung zwischen dem Katholikenoberhaupt und dem Republikaner, die bei zentralen politischen Themen grundsätzlich andere Ansichten haben. Der Papst hatte Trump im Wahlkampf für sein Vorhaben kritisiert, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Trump nannte diese Äußerungen schändlich und sagte, Franziskus sei von Mexikos Regierung irregeleitet worden. Noch kein US-Präsident ist nach seiner Amtseinführung so schnell mit einem Papst zusammengetroffen wie Donald Trump.

Weltfrieden und Umwelt standen im Mittelpunkt des Gesprächs. "Die Welt braucht Frieden", sagte Trump. Franziskus überreichte dem Klimawandel-Skeptiker eine Ausgabe seiner Umweltenzyklika "Laudato si'", die eindringlich zum Kampf gegen den Klimawandel aufruft, und eine Ausgabe seiner letzten Weltfriedensbotschaft, in der er zu Gewaltfreiheit und Abrüstung aufruft. Außerdem schenkte er ihm eine Medaille seines Pontifikats, auf der die Darstellung einer Taube mit Olivenzweig im Schnabel zu sehen ist, ein Symbol für den Frieden.

© REUTERS/Alessandra Tarantino Der Papst unterhält sich mit Donald Trump

Der Präsident revanchierte sich mit Schriften von Martin Luther King. Er sei sicher, das werde dem Papst gefallen, sagte er. Er bezeichnete die Audienz beim Papst als "große Ehre". "Ich werde nicht vergessen, dass was Sie mir heute gesagt haben", so Trump am Ende des Treffens. Am Schluss wünschten sich die beiden gegenseitig "viel Glück" auf Englisch und Spanien.

Aus etwa sechzig Autos bestand der Autokonvoi von Donald Trump, der kurz nach acht Uhr früh über die abgesperrte Via della Conciliazione auf den Petersdom zurollte. Der Präsident wurde von seiner Frau Melania Trump, einer Katholikin begleitet, die dem Protokoll entsprechend schwarz trug. Zudem trug die First Lady einen schwarzen Schleier. In der zwölfköpfigen Delegation waren auch Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann Jared Kushner, beide sind Berater des Präsidenten, sowie Außenminister Rex Tillerson.

© REUTERS/Alessandro Bianchi Jared Kushner und Ivanka Trump

Nach dem Treffen mit dem Heiligen Vater führte Trump Gespräche mit dem vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, sowie mit Erzbischof Paul Richard Gallagher, Sekretär für die Auslandsbeziehungen. Danach besuchte Trump die Sixtinische Kapelle und den Petersdom. Der Papst begab sich nach dem Treffen mit Trump zum Petersplatz für die Generalaudienz am Mittwoch. Die auf dem Petersplatz versammelte Menschenmenge applaudierte als auf Bildschirmen die Bilder des Treffens zwischen dem Papst und Trump gesendet wurden.

Trump-Frauen sorgen mit Outfit für Gesprächstoff

Ihr Outfit sorgte sofort für Gesprächsstoff: First Lady Melania Trump (47) und Donald Trumps Tochter Ivanka (35) kamen in schwarzen wadenlangen Kleidern inklusive schwarzem Schleier zum Besuch bei Papst Franziskus. Warum im Vatikan "verschleiern" und beim Besuch in Saudi-Arabien nicht? Die beiden stehen damit in guter Tradition beim Vatikan. Denn schon vor ihnen kamen berühmte Frauen in ähnlicher Tracht zum Katholiken-Oberhaupt: So zum Beispiel Prinzessin Diana, als sie 1985 den damaligen Papst Johannes Paul II. mit ihrem Mann Prinz Charles besuchte. Und auch Dianas Nachfolgerin an der Seite von Charles, Camilla, trug einen schwarzen Schleier, als sie Papst Benedikt XVI. traf. Auch Ex-First-Lady Michelle Obama kam in gleicher Kleidung zu Benedikt.

© REUTERS/Alessandra Tarantino Ivanka und Melania ganz in Schwarz

Es entspricht dem Protokoll bei Privataudienzen, in Schwarz zu kommen, ein Schleier ist aber nicht vorgeschrieben. So wählte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch bei Franziskus einen schwarzen Hosenanzug ohne Schleier. Genauso wie Hollywoodstar Angelina Jolie, die ein schwarzes Outfit ohne Kopfbedeckung trug. Aber es muss auch nicht immer Dunkel sein: Camilla kam erst im April ganz in Beige zu Franziskus. Und Fürstin Charlene von Monaco kam einst in einem weißen Kleid mit weißem Schleier. Wichtig ist vor allem wie bei Besuchen in katholischen Kirchen auch: Auf keinen Fall zu grell und zu sexy - und immer die Schultern bedecken.

Papst scherzte mit Melania

Papst Franziskus hat sich über die Größe von US-Präsidenten Donald Trump beeindruckt gezeigt und darüber mit dessen Frau Melania gescherzt. "Was haben Sie ihm zu essen gegeben?", fragte Franziskus lächelnd. Prompt antwortete die First Lady lakonisch: "Pizza", berichteten einige beim Treffen im Vatikan anwesenden Zeugen.

Weiterreise nach Brüssel

Nach dem Besuch im Vatikan trifft Trump mit Italiens Premier Paolo Gentiloni in der Residenz des US-Botschafters in Rom zusammen. Es folgt ein Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. Trumps Tochter Ivanka besucht den Sitz der katholischen Basisgemeinschaft Sant'Egidio, die in der Flüchtlingshilfe tätig ist. In diesem Zusammenhang wird sie an einem Seminar zum Thema Menschenhandel teilnehmen. First Lady Melania Trump wird indes das vatikanische Kinderkrankenhaus "Bambin Gesu" besuchen.