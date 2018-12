Trump hält zu saudischem Kronprinzen: "Er ist der Anführer"

US-Präsident Donald Trump steht ungeachtet der vom eigenen Geheimdienst CIA erhobenen Vorwürfe der Verwicklung in den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi zum saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

"Er ist der Anführer von Saudi-Arabien", sagte Trump in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das Land sei "ein sehr guter Verbündeter".

Auf die Nachfrage, ob dies heiße, dass er weiter zum Kronprinzen halte, sagte er, derzeit sei dies "sicherlich" so. Zu den Vorwürfen, Mohammed habe die Ermordung des Journalisten angeordnet, wollte sich Trump nicht direkt äußern.

Der US-Senat erwägt, noch in dieser Woche eine Resolution zu verabschieden, in der der Kronprinz wegen der Verwicklung in die Tötung verurteilt werde soll. Sollte das im Kongress durchgehen, könnte Trump dagegen sein Veto einlegen. Er hoffe, dass die Senatoren keinen Stopp der Waffengeschäfte mit Saudi-Arabien wollten. "Ich hoffe wirklich, dass die Leute nicht vorschlagen werden, dass wir nicht Hunderte von Milliarden Dollar nehmen", betonte er. Dieses Geld würde ansonsten von Russland und China "abgeschöpft".

Khashoggi, ein Kritiker des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, war Anfang Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul getötet worden.