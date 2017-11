Trump fordert von China mehr Druck auf Nordkorea

US-Präsident Donald Trump will bei seinem Besuch in Peking Regierungskreisen zufolge abermals auf ein entschlossenes Vorgehen Chinas gegen Nordkorea zur Lösung des Atomstreits dringen.

Trump werde China bei seinem Treffen mit Präsident Xi Jinping am Mittwoch auffordern, die finanziellen Verbindungen zu Nordkorea zu kappen und die Resolutionen der Vereinten Nationen (UN) umzusetzen, sagte ein ranghoher Vertreter des Präsidialamtes. Eine Lösung des Konflikts sei nur möglich, wenn Nordkorea seine Drohungen und Provokationen beende und sich in Richtung atomare Abrüstung bewege. Ohne ein atomwaffenfreies Korea sei kein Deal möglich.

China erklärte, dass sich das Land strikt an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates halte. Sollte es Verstöße dagegen geben, würden dieses untersucht, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums. China sei weiterhin der Ansicht, dass der Konflikt im Dialog gelöst werden müsse. Trump traf am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Peking ein, bei dem es auch um Handelsfragen gehen dürfte. China ist seine dritte Station einer zwölftägigen Asien-Reise. Zuvor hatte er in Südkorea überraschend eine Verhandlungslösung ins Spiel gebracht, aber auch Nordkorea vor weiteren Provokationen gewarnt. Ob Trump am Ende seiner Fernost-Reise Nordkorea als einen Staat brandmarken werde, der Terror unterstütze, sei noch unklar, sagte der Präsidialamtsvertreter.