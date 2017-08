US-Präsident Donald Trump hat seinen Kommunikationschef Anthony Scaramucci nach offiziellen Angaben wegen dessen vulgärer Äußerungen über ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses entlassen. Trump halte Scaramuccis Äußerungen für seiner Position nicht angemessen und habe diese Bürde nicht dem neuen Stabschef John Kelly auferlegen wollen, sagte Präsidenten-Sprecherin Sarah Sanders am Montag.

Sanders wollte nicht weiter darauf eingehen, welche Äußerungen genau Trump als unangemessen empfunden habe. Nach Berichten der "New York Times" und der Website Politico hatte Kelly die Entlassung Scaramuccis nach nur zehn Tagen im Amt verlangt.

Dieser hatte in der vergangene Woche den mittlerweile ebenfalls entlassenen Kelly-Vorgänger Reince Priebus und Trumps Chefstrategen Steve Bannon mit vulgären Worten angegriffen. Priebus nannte er laut dem Magazin "The New Yorker" unter anderem einen "verdammten paranoiden Schizophrenen". Bannon beschuldigte er, die Stärke Trumps für eigene Zwecke zu missbrauchen. Andere von dem Magazin wiedergegebene Äußerungen waren noch weitaus vulgärer.

Eine Entschuldigung hatte Scaramucci abgelehnt, jedoch erklärt, er werde sich künftig eine derartig "blumige" Sprache verkneifen.