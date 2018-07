Trump attackiert Ex-Anwalt Cohen in Schweigegeld-Affäre

US-Präsident Donald Trump hat seinen Ex-Anwalt Michael Cohen in der Schweigegeld-Affäre um ein ehemaliges Playmate attackiert. "Welche Art von Anwalt nimmt einen Mandanten heimlich auf Band auf? So traurig!", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

Cohen hatte im September 2016 einen heimlichen Mitschnitt von einem Gespräch mit Trump gemacht. Der Sender CNN veröffentlichte die Aufnahme am Dienstagabend. Darin sprechen die beiden über eine Zahlung. US-Medien interpretierten Trumps Worte so, dass er offenbar über eine Schweigegeldzahlung an das ehemalige Playmate Karen McDougal Bescheid gewusst habe.

McDougal sagt, sie habe 2006 eine Affäre mit Trump gehabt - also während seiner Ehe mit Melania Trump. Die Verlagsgruppe American Media Inc. (AMI) zahlte der Frau 150.000 US-Dollar für die Geschichte. Das zu dem Verlag gehörende Skandalblatt "National Enquirer" veröffentlichte sie aber nie. Das Blatt soll sich die Rechte Berichten zufolge nur gesichert haben, damit die angebliche Affäre nicht öffentlich wird. Die Methode ist in den USA als "catch and kill" bekannt (Deutsch: "fange und vernichte").

In dem von CNN veröffentlichten Mitschnitt ist nun offenbar zu hören, wie Cohen Trump auf die Zahlung an American Media Inc. (AMI) anspricht. Er sagt, er wolle eine Firma einrichten, um den Transfer zu arrangieren.

Trump fragt: "Welche Finanzierung?". Cohen entgegnet, dass man zahlen müsse. Trump scheint ihm dann offenbar vorzuschlagen, dass er in bar zahlen solle. Dies wehrt Cohen jedoch ab. Wenig später bricht die Aufnahme ab.