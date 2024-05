Trotz Schrecksekunde: Zverev in Rom im Halbfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nur noch einen Sieg von seinem ersten ATP-Finale in diesem Jahr entfernt. Der 27-jährige Deutsche gewann sein Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Rom am Mittwoch gegen Taylor Fritz aus den USA trotz eines leichten Sturzes am Anfang des Matches mit 6:4,6:3. Im Halbfinale trifft Zverev auf Alejandro Tabilo. Der 26-jährige Chilene hatte in der dritten Runde den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic ausgeschaltet.

Für Zverev ist es der insgesamt 18. Halbfinal-Einzug bei einem Masters-Turnier und der 9. auf Sand. Nur Rafael Nadal (37), Novak Djokovic (28) und Roger Federer (19) haben bei der höchsten Turnier-Kategorie nach den vier Grand Slams mehr Halbfinali auf Sand erreicht.