Während es in einigen Ländern zum guten Ton gehört Trinkgeld zu geben, stößt man das Personal in anderen Ländern mit dieser Geste regelrecht vor den Kopf. Wo also gibt man Trinkgeld und wie viel? Und in welchen Urlaubsdestinationen ist diese Sitte verpönt? Ein Überblick.

Passend dazu: Diese Fettnäpfchen sollten Sie im Urlaub vermeiden

Dass Trinkgeld in den USA und in Kanada nicht nur als nette Geste gilt, sondern vom Personal regelrecht erwartet wird, ist wohl jedem bekannt. Da Servicekräfte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verhältnismäßig wenig verdienen, sind sie auf einen "Tip" in der Höhe von 15 bis 20 Prozent angewiesen. Das Trinkgeld ist ein wichtiger Bestandteil des Einkommens. Mitunter wird bereits auf der Rechnung darauf hingewiesen, in welcher Höhe es ausfallen sollte. Während man hierzulande mit 10 Prozent schon mal nicht ganz falsch liegt, wird man in den USA und in Kanada vom Personal für diesen Prozentsatz vermutlich irritierte Blicke ernten: Waren Sie mit der Leistung etwa nicht zufrieden?

Vorsicht! Hier gilt Trinkgeld als Beleidigung

Anders in Japan. Guter Service gilt dort als Selbstverständlichkeit. Eine kleine Aufmerksamkeit in Form von Trinkgeld wird, so die Reiseexperten von "seeker.info", nicht erwartet - ja viel mehr noch: Trinkgeld wird als Beleidigung aufgefasst. Der Grund: Geben und Nehmen gelten in Japan als würdelos. Wer dem Personal demnach Geld zusteckt, riskiert, den Betreffenden zutiefst zu kränken. Anmerken werden Sie es ihm allerdings nicht. Sie können davon ausgehen, dass das Servicepersonal trotz der Kränkung das Trinkgeld lächelnd annimmt. Diese Reaktion ist der Höflichkeit der Japaner geschuldet. Halten Sie sich in Japan daher mit Ihrer Großzügigkeit besser zurück.

© seeker GmbH Zum Vergrößern anklicken





Hier ist Trinkgeld unüblich, aber OK

Grundsätzlich ist Trinkgeld im asiatischen Raum kein großes Thema. Ebenso in Norwegen, Dänemark und Finnland. Da die Rechnung den Service in Restaurants und Hotels bereits abdeckt, ist eine separat erbrachte finanzielle Wertschätzung eher unüblich. Wer möchte, kann den Betrag dennoch aufrunden. Mit 5 Prozent Trinkgeld liegen Sie hier nicht falsch. Was den skandinavischen Raum anbelangt, so stellt Schweden die einzige Ausnahme dar: Hier ist Trinkgeld in der Höhe von 10 Prozent angemessen. So viel sollten Sie übrigens auch geben, wenn Sie bei unserem Nachbarn Deutschland zu Besuch sind.

Hier sind 10 bis 15 Prozent üblich

In den meisten nordafrikanischen Ländern sowie in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Arabischen Emiraten freuen sich Taxifahrer, Kellner und Co. über eine kleine Finanzspritze. Hier ist es angemessen, zwischen 10 und 15 Prozent Trinkgeld zu geben. Dasselbe gilt übrigens für die meisten europäischen Länder. In diesen Regionen können Sie jedenfalls nichts falsch machen, wenn Sie einen guten Service mit Trinkgeld belohnen.